Новости

Сын Тома Хэнкса подтвердил, что его родители заразились коронавирусом 15:23
В Оренбуржье семью обвинили в финансировании ИГ 15:23
Не прошедшему карантин депутату Госдумы аннулируют пропуск 15:22
В Милане построят больницу, как в Ухане 15:16
Выплаты земским врачам и учителям освободят от НДФЛ 15:12
Собянин: В Некрасовке построят 5 новых детсадов и школ 15:11
Lifan будет экспортировать в Россию несколько моделей 15:05
Ветераны Архангельска получат от города выплаты к 75-летию Победы 14:57
Правительство не планирует вводить пошлину на экспорт пшеницы 14:54
Уральские врачи научат раковые клетки самоисцеляться 14:54
Крым получит дополнительные 7 млрд рублей финансовой поддержки 14:51
ЦСКА пустит на матчи "Уфой" и "Зенитом" только владельцев абонементов 14:50
Парламенты регионов Урала поддержали поправки в Конституцию 14:48
Клишас: Отзывы всех регионов на поправки в Конституцию должны поступить 13 марта 14:47
Испанский министр по равноправию заболела коронавирусом 14:44
За нарушения при голосовании по Конституции накажут штрафами и сроками 14:40
В Петербурге нашли канал продажи фейковых аккаунтов для каршеринга 14:38
В Приамурье неизвестный открыл стрельбу в школе 14:37
Кремль не согласился с заявлениями о ценовой войне против России 14:33
Баскетбольные Евролига и Кубок Европы приостановлены из-за коронавируса 14:31
Fiat остановил заводы в Италии из-за коронавируса 14:30
Челябинск и Магнитогорск могут стать городами трудовой доблести 14:27
В Мурманской области пройдут съемки фильма "Обратная связь" 14:27
В Екатеринбурге женщину ранили ножом на детской площадке 14:26
В Нальчике загорелся лес на площади 1500 "квадратов" 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Полет российских Ту-142 над Атлантикой сняли на видео
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 15:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин: В Некрасовке построят 5 новых детсадов и школ

Текст: Сергей Бабкин

В столичном районе Некрасовка в ближайшие годы построят новые детские сады и школы. Об этом сегодня заявил мэр Сергей Собянин, посетив одно из строящихся дошкольных учреждений.

Бочкарев: Запуск второго участка Некрасовской линии метро состоится в марте

"Некрасовка активно застраивается. И ее главная проблема - нехватка объектов соцкультбыта, - сказал глава города. - В последние годы мы построили здесь 12 детсадов и школ. А в ближайшие годы откроем еще 5". В одном из строящихся садов на улице Вертолетчиков Собянин рассмотрел современную планировку помещений. Благодаря раздвижным перегородкам и кроватям, игровая легко трансформируется в спальню. Рядом - комната для развивающих занятий.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Собянин и Воробьев открыли новые платформы на Киевском направлении МЖД

Жители Некрасовки, которые смогли увидеть детсад еще до его открытия, поделились и другими проблемами своего района. Например, экологической - малоприятные запахи вызывают недовольство населения юго-востока. "Все площадки местного полигона ТБО рекультивируются, - заявил Собянин. - Кроме того, мы приступаем к глубокой реконструкции Люберецких очистных сооружений".

Нужен жителям Некрасовки и более удобный транспорт. Метро к ним уже пришло, но тем с большим нетерпением горожане ждут вторую очередь "розовой" ветки. "Через несколько недель запустим этот важный 12-километровый участок, - пообещал мэр. - Основные работы там завершены, в настоящее время идет финальная обкатка оборудования".

Экономика Недвижимость Инфраструктура Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Курс доллара повысился до 75 рублей
Путин оценил риски "регуляторной гильотины"
Мишустин: Ситуация в российской экономике находится под контролем
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием в регионах России
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ