Собянин: В Некрасовке построят 5 новых детсадов и школ

В столичном районе Некрасовка в ближайшие годы построят новые детские сады и школы. Об этом сегодня заявил мэр Сергей Собянин, посетив одно из строящихся дошкольных учреждений.

"Некрасовка активно застраивается. И ее главная проблема - нехватка объектов соцкультбыта, - сказал глава города. - В последние годы мы построили здесь 12 детсадов и школ. А в ближайшие годы откроем еще 5". В одном из строящихся садов на улице Вертолетчиков Собянин рассмотрел современную планировку помещений. Благодаря раздвижным перегородкам и кроватям, игровая легко трансформируется в спальню. Рядом - комната для развивающих занятий.

Жители Некрасовки, которые смогли увидеть детсад еще до его открытия, поделились и другими проблемами своего района. Например, экологической - малоприятные запахи вызывают недовольство населения юго-востока. "Все площадки местного полигона ТБО рекультивируются, - заявил Собянин. - Кроме того, мы приступаем к глубокой реконструкции Люберецких очистных сооружений".

Нужен жителям Некрасовки и более удобный транспорт. Метро к ним уже пришло, но тем с большим нетерпением горожане ждут вторую очередь "розовой" ветки. "Через несколько недель запустим этот важный 12-километровый участок, - пообещал мэр. - Основные работы там завершены, в настоящее время идет финальная обкатка оборудования".