Стартовал прием заявок на участие в книжном фестивале "Красная площадь"

Фестиваль "Красная площадь" по сложившейся традиции в марте объявляет о старте приема заявок на бесплатное участие в главном книжном смотре страны. В этом году большой литературный праздник пройдет в самом центре столицы с 4 по 7 июня. Прием заявок продлится до 10 апреля.

По словам заместителя председателя оргкомитета, замруководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимира Григорьева, гостей фестиваля вновь ждет грандиозное действо.

"В этом году фестиваль состоится в шестой раз и вновь займет все пространство от Исторического музея до собора Василия Блаженного, а также две линии в ГУМе. Около 300 издательств со всей России представят свои лучшие книги и новинки. Организаторы готовят обширную программу мероприятий для самых изыскательных читателей, зрителей и слушателей с участием ведущих писателей, театральных и музыкальных коллективов", - рассказал он.

Самое пристальное внимание будет уделено популяризации чтения среди детей и подростков. На главной площади страны наградят лучших чтецов - победителей конкурса "Живая классика", начинающих юных писателей - лауреатов Всероссийского литературного конкурса "Класс!"", а также молодых писателей - лауреатов премии "Лицей".

Книжный фестиваль "Красная площадь"-2020 - это 25 площадок и сотни событий. Гостей ждут встречи с любимыми писателями и поэтами, яркие и запоминающиеся выступления известных артистов и музыкантов, знакомства с программами лучших музеев страны, лекции ведущих ученых в различных областях знаний, автограф-сессии с любимыми авторами и, конечно же, книжные новинки на любой вкус.

6 июня на фестивале по традиции отметят день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И конечно же, особое место в программе книжного смотра займут события, посвященные 75-летию Победы и Году памяти и славы.

Книжный фестиваль в этом году сохранит и свою традиционную деловую составляющую. Для профессионалов книжного бизнеса будет организована отдельная программа, в рамках которой обсудят актуальные вопросы современного книгоиздания и продвижения книг, важнейшие события в жизни литературных объединений и творческих союзов.

Программа книжного фестиваля будет опубликована на официальном сайте фестиваля https://bookfestival.ru и http://книжныйфестивалькраснаяплощадь.рф/

Там же можно заполнить заявку на участие.