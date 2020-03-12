Туристам рекомендовали отказаться от популярной традиции из-за коронавируса

По его словам, если трогать памятники и другие поверхности, к которым постоянно прикасается множество людей, то риски заболеть существенно возрастают.

"Если больной человек чихнул, прикрывшись рукой, потом что-то потрогал, и потом это потрогал здоровый человек и потер, допустим, глаз, он может заразиться. Это действительно является одним из путей распространения вирусов, и такое поведение в целом не рекомендуется, особенно в условиях текущей эпидемиологической обстановки", - цитирует Лукашева агентство городских новостей "Москва".

Доктор отметил, что инфекция может сохраняться на поверхностях на протяжении суток.

Памятники, за которыми закрепилась слава приносящих удачу, если их потереть, есть практически в каждом городе. В Москве, к примеру, москвичи и туристы часто прикасаются к носу бронзовой собаки на станции метро "Площадь революции". Особенно эта скульптура популярна среди студентов - считается, что прикосновение к ней приносит удачу перед экзаменом. Также "счастливые" памятники часто вызывают интерес у туристов и входят в списки неофициальных достопримечательностей.