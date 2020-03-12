В Ярославле началась реставрация храма с 1000-рублевой купюры

В Ярославле началась комплексная работа по сохранению церкви Иоанна Предтечи в Толчкове, изображенной на тысячерублевой купюре.

В правительстве Ярославской области сообщили, что сейчас на территории объекта культурного наследия устанавливается временное строительное ограждение.

- Работы запланированы на всех составляющих ансамбля. В частности, предусмотрена реставрация уникальных фресок центрального храма, - рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев. - Также будет проведена реконструкция ограды.

Кроме того, при поддержке Союза реставраторов России разрабатывается проект воссоздания изразцов знаменитой церкви. По словам президента СРР Вячеслава Фатина, в ближайшее время документы будут направлены на согласование и безвозмездно, силами реставраторов Ярославской области, начнется установка изразцов на храме.