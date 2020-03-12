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12.03.2020 18:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иванове задержали предполагаемых убийц 13-летнего мальчика

Текст: Анна Скудаева (Иваново)
Фото: СУ СКР по Ивановской области Фото: СУ СКР по Ивановской области
Фото: СУ СКР по Ивановской области

Силовики в Ивановской области задержали подозреваемых в убийстве пропавшего 13-летнего мальчика, поиски которого продолжались более двух недель.

Ивановский школьник пропал 23 февраля. Последний раз его видели возле магазина "Пятерочка" на улице Жаворонкова в Иванове: он сел в такси и уехал в сторону Кохмы. Как только об исчезновении ребенка стало известно, к поисковым мероприятиям подключились волонтеры и полицейские, информация с приметами мальчика появилась в СМИ региона и социальных сетях.

Пропавший ивановский школьник найден мертвым

В МВД уточнили, что в процессе работы оперативники изучили образ жизни ребенка, его связи и восстановили картину дня, предшествующую его исчезновению. Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения по вероятному пути следования мальчика и выяснили, на каком автомобиле и с кем он передвигался.

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьника возбудили 28 февраля. А 10 марта поисковики сообщили, что тело ребенка найдено, он погиб. По версии следствия, в ночь с 23 на 24 февраля подросток совместно со своими знакомыми 34 и 23 лет поехал в район "Старого кладбища" города Кохмы. Задержать подозреваемых в убийстве подростка удалось благодаря совместным следственно-оперативным мероприятиям МВД и СК.

- По пути следования между подростком и мужчинами произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетний был задушен. Оставив тело подростка в лесополосе рядом с кладбищем, мужчины скрылись с места преступления, - рассказали в СК.

Сейчас оба подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершенном группой лиц (п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Во время следственных действий один из обвиняемых рассказал, как погиб подросток, и показал место совершения убийства.

По ходатайству следствия суд принял решение об аресте обоих обвиняемых. Им грозит вплоть до пожизненного заключения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново

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