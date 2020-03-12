В Иванове задержали предполагаемых убийц 13-летнего мальчика

Силовики в Ивановской области задержали подозреваемых в убийстве пропавшего 13-летнего мальчика, поиски которого продолжались более двух недель.

Ивановский школьник пропал 23 февраля. Последний раз его видели возле магазина "Пятерочка" на улице Жаворонкова в Иванове: он сел в такси и уехал в сторону Кохмы. Как только об исчезновении ребенка стало известно, к поисковым мероприятиям подключились волонтеры и полицейские, информация с приметами мальчика появилась в СМИ региона и социальных сетях.

В МВД уточнили, что в процессе работы оперативники изучили образ жизни ребенка, его связи и восстановили картину дня, предшествующую его исчезновению. Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения по вероятному пути следования мальчика и выяснили, на каком автомобиле и с кем он передвигался.

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьника возбудили 28 февраля. А 10 марта поисковики сообщили, что тело ребенка найдено, он погиб. По версии следствия, в ночь с 23 на 24 февраля подросток совместно со своими знакомыми 34 и 23 лет поехал в район "Старого кладбища" города Кохмы. Задержать подозреваемых в убийстве подростка удалось благодаря совместным следственно-оперативным мероприятиям МВД и СК.

- По пути следования между подростком и мужчинами произошел конфликт, в ходе которого несовершеннолетний был задушен. Оставив тело подростка в лесополосе рядом с кладбищем, мужчины скрылись с места преступления, - рассказали в СК.

Сейчас оба подозреваемых задержаны, им предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершенном группой лиц (п. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Во время следственных действий один из обвиняемых рассказал, как погиб подросток, и показал место совершения убийства.

По ходатайству следствия суд принял решение об аресте обоих обвиняемых. Им грозит вплоть до пожизненного заключения.