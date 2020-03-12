В Москве откроется гостиница для онкобольных детей из регионов

Первая в России социальная гостиница для онкобольных детей откроется в марте в Москве. В ней бесплатно смогут останавливаться семьи с детьми из регионов, которые приезжают в столицу на лечение. С их размещением нередко случаются трудности. Жители многоэтажек боятся заразиться и устраивают скандалы, когда родители больных детей снимают квартиры с ними по соседству. Корреспондентам "РГ" удалось одними из первых увидеть почти готовую к заселению ребят социальную гостиницу "Добрый дом" на юго-западе города.

Бронируйте на здоровье

Новая гостиница принадлежит фонду "Добрый дом", который с 2014 года заботится о бесплатном временном жилье для семей больных детей из краев и областей, приезжающих за помощью в Москву. Лечение ребят, страдающих гематологическими, онкологическими и иммунными заболеваниями, как правило, длится не один день. Скажем, химиотерапию ребята проходят с короткими перерывами между процедурами. В это время они вне больницы. У москвичей проблем с проживанием нет - они дома. А иногородним нужна крыша над головой. Бывает, что у родителей нет денег на аренду квартиры и они вынуждены прерывать лечение и уезжать, понимая, что это опасно для ребенка, но другого выхода нет. Кому-то на помощь в таких ситуациях приходят благотворительные фонды, которые подыскивают квартиры и сами оплачивают их. В прошлом году фонд "Добрый дом" обратился к столичному правительству с просьбой передать ему здание, где малыши и подростки смогут чувствовать себя комфортно, несмотря на болезнь. Город предоставил даже два четырехэтажных здания на Нагорной улице, 22 общей площадью 6,6 тысячи "квадратов". Раньше там находилась школа-интернат. Теперь их передали фонду на 10 лет в безвозмездное пользование. Часть помещений там нуждается в капремонте, еще часть взялись привести в порядок родители будущих постояльцев. Они уже красят стены, окна, расставляют мебель.

"У нас будут однушки, двушки и трешки с душем и туалетом, в которых в зависимости от заболевания поселятся пациенты с сопровождающими. В общей сложности в гостинице смогут жить порядка тысячи детей из регионов", - рассказала "РГ" генеральный директор фонда "Добрый дом" Юлия Ромейко.

По ее словам, ребенок, получив направление на лечение в столицу, в среднем проводит в онкологической больнице около 20 дней, а затем от шести до 12 месяцев проходит процедуры в клинике. Стоимость проживания в Москве для таких семей составляет до 80% всех расходов на лечение.

Почти как дома

В числе первых постояльцев новой гостиницы - Виктория Алипова с пятилетним сыном Андреем. Год назад их жизнь перевернулась: опухоль мозга, такой диагноз поставили мальчику. По нескольку раз в год теперь они приезжают из родного Саратова в Москву на два, а бывает, и на четыре месяца. Раньше останавливались то у родственников в тесной квартире, то в съемной комнатушке, бывало, ночевали и в хостеле. И все это время врачи спасали малышу жизнь. "До года у мальчика не было проблем со здоровьем - развивался, как все дети. Но внезапно оба глаза стали косить, и начались бесконечные приемы платных и бесплатных неврологов, окулистов. Даже в Нижний Новгород ездили лечить косоглазие, там Андрюшу положили на платную операцию. Пришлось продать дачу. Но операция не помогла, через несколько месяцев у сына началась рвота, лицо перекосило, перестал ходить. Положили в инфекционку, хорошо, что мне попалась статья гастроэнтеролога о том, что эти признаки могут быть проявлением опухоли мозга", - вспоминает Виктория. После долгих уговоров врачи отправили сына на МРТ, что подтвердило страшные догадки. Саратовские врачи дали направление в НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. "Всего через две недели Андрей стал лучше себя чувствовать, но его обследования длятся по несколько месяцев. Снимать квартиру в Москве - дорого, ведь еще консультации врачей, которых назначает онколог, платные. До последнего не обращалась за помощью в фонд, думала, что там одни жулики, а оказалось, что нашла для нас второй дом в Москве", - призналась женщина.

Сейчас Виктория вместе с другими родителями участвует в ремонте гостиницы. Ждет ее открытия с нетерпением и Галина Ермилова, мама 17-летней Марьяны - ее дочери приходится почти каждый день пересекать большой город из-за многочисленных анализов, которые нужно сдавать. "В социальной гостинице у нас будет медицинский блок: кабинеты врачей и стационар. Дети смогут сдавать анализы прямо здесь, - рассказала она. - У дочки остеогенная саркома плечевой кости. На лечение из Белгородской области мы переехали в Москву весной прошлого года, квартиру снимаем в Савеловском районе, а лечимся в НМИЦ им. Н.Н. Блохина на Каширском шоссе. Платить за съемную квартиру очень дорого". От соседей болезнь она скрывает - опасается встретить непонимание.

В "Добром доме" ребята не соскучатся. В свободное от учебы время они будут знакомиться и играть, посещать театральные и музыкальные кружки. Во всем им помогут соцработники. Фото: Ангелина Зеленькова

Ваш номер Камчатка

Новая гостиница обещает удивить юных гостей интерьером и оформлением. Никаких палат и коек - чтобы ничего не напоминало о больнице. Каждая из 67 комнат обещает стать отдельным регионом. К примеру, ребенок из Ростовской области может вдруг оказаться на Камчатке - о далеком острове ему расскажут интерьер и стены гостиничной комнаты. В фонде считают, что это будет лучше любого пятизвездочного отеля. Ведь детки смогут ходить друг к другу в гости и узнавать о культуре, особенностях быта и кухне разных регионов.

А еще на каждом из этажей предусмотрена комната отдыха, где ребята смогут вместе поиграть. На улице у малышей и подростков появятся свой огород и теплица. Важно, что, остановившись в гостинице, школьники смогут посещать уроки - их будут проводить учителя из ближайших школ. Кроме того, откроются театральные и музыкальные кружки. Рядом в этом доме всегда будут и соцработники.

В новом центре также планируется создать центр помощи для родителей, где они смогут получать консультации специалистов и помощь в оформлении инвалидности для детей.

Но пока в гостинице еще много работы. Предстоит обновить фасад здания, установить лифты и пандусы во всех корпусах... В фонде уверены, что к лету все будет готово. Родители смогут наконец-то заниматься здоровьем детей и не думать о том, что кому-то они мешают.