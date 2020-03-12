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12.03.2020 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве раскрыто убийство биткоинового миллионера

Текст: Сергей Бабкин

В Москве задержаны подозреваемые в убийстве биткоинового миллионера.

Фото: СК РФ
В Оренбургской области семью обвинили в финансировании "ИГ"

Преступление было совершено в феврале прошлого года, когда магнат прилетел в Москву на крупную сделку. При нем были ключи от электронных кошельков, где хранились биткоины на десятки миллионов рублей. Киллеры выстрелили в него 11 раз, потерпевший скончался. Криптовалютное состояние было похищено, сообщает KP.Ru.

Недавно следователи вышли на подозреваемого. Выяснилось, что в деле замешана целая банда, которая охотится на успешных криптовалютчиков. Один из них был спасен: его планировали похитить и силой лишить всех электронных активов.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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