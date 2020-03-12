В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о запрещении всех массовых мероприятий, в которых число участников превышает 5 тысяч человек. Если же мероприятие по каким-то причинам нельзя отменить, о его проведении обязательно нужно уведомить Роспотребнадзор.

Помимо запрещения массовых сборищ, постановление губернатора рекомендует работодателям по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу. А тем, кто вернулся из стран с очагами эпидемии - Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, - предоставить возможность двухнедельной самоизоляции. В случае выявления у вышедших на работу сотрудников коронавируса работодатели обязаны провести дезинфекцию его рабочего места и по запросу сообщить надзорным ведомствам информацию о контактах заболевшего с коллегами или клиентами.

Министерству здравоохранения Московской области поручено привести в полную готовность все медицинские учреждения, обеспечить их необходимыми лекарственными препаратами, проверить готовность к массовым выездам экстренных служб, осуществлять мониторинг распространения коронавирусной инфекции и активизировать разъяснительную работу с населением.

В режим повышенной готовности приведено и областное управление МЧС. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, спасатели обязаны привлечь все свои силы, включая нештатные аварийно-спасательные формирования. В регионе также работает круглосуточная "горячая линия" по коронавирусу - ее номер 8-800-550-50-30.

Напомним, что к настоящему моменту коронавирус подтвержден у трех жителей области, которые находятся в изолированных боксах инфекционных больниц. По данным регионального министерства здравоохранения их состояние оценивается как удовлетворительное.