Наказывать автомобилистов, которые не платят за парковку в центре Воронежа, формально можно уже с 12 марта. Именно в этот день вступают в силу поправки в федеральный КоАП, которые позволят административным комиссиям получать в ГИБДД данные о владельцах машин. В столице Черноземья решили дать водителям недельную отсрочку.

Платные "карманы" на шесть тысяч машино-мест оборудовали на 59 улицах в центре Воронежа полтора года назад. Чиновники надеялись, что это побудит жителей активнее пользоваться общественным транспортом и разгрузит дороги. Введение платы должно было повысить "оборачиваемость" мест и облегчить доступ к ним для тех, кто приезжает в центр по делам на короткое время.

Дорожные знаки, автоматы для оплаты и комплексы фиксации нарушений установила белгородская фирма "Городские парковки" на условиях концессии. Инвестор вложил в инфраструктуру - 115 миллионов рублей, рассчитывая вернуть эти затраты за счет платы от автомобилистов. После выхода проекта на окупаемость все взносы (как и штрафы) будут зачисляться в казну города.

Пока, правда, до этого далеко. За первый год работы платные парковки принесли всего 86 миллионов. Львиная доля их ушла на текущие расходы компании-оператора, на возврат инвестиций было направлено лишь около 500 тысяч. Муниципальный бюджет получил 18 миллионов.

Сумма потенциальных штрафов превышает 60 миллионов рублей

В доход казны должны были бы идти штрафы, но накладывать их помешали нестыковки в федеральном законодательстве. Первые же "письма счастья" были обжалованы в суде, и Фемида рассудила, что административные комиссии узнали имена нарушителей не вполне легальным путем. Составление протоколов приостановили. Некоторые автомобилисты все равно продолжили платить за парковку, но основная масса с радостью перестала это делать.

Теперь правовая коллизия устранена, штрафы неминуемы, предупредили в мэрии. По действующему законодательству наложить на водителя санкции за неоплату парковки можно в течение двух месяцев. С 20 января по конец февраля в Воронеже было зафиксировано свыше 41 тысячи фактов размещения авто в специальных "карманах" без оплаты. Сумма потенциальных штрафов превышает 60 миллионов рублей.

- У муниципалитета нет задачи заработать, наказав максимальное количество людей. Мы понимаем: тысячи водителей, думая, что привлечь их к ответственности практически невозможно, системно совершали правонарушения, не оплачивая парковку. Многие люди не имеют привычки внимательно отслеживать изменения законодательства. Поэтому по моему указанию административные комиссии начнут привлекать граждан к ответственности за неоплату парковки спустя семь дней после вступления закона в силу, то есть с 19 марта 2020 года, - пояснил глава Воронежа Вадим Кстенин. - Хотелось бы, чтобы к этому моменту количество нарушителей приблизилось к нулю.

Динамика говорит сама за себя: в январе в городе зафиксировали более 47 тысяч случаев неоплаты парковки, за первую неделю февраля - 9,5 тысячи. За третью (когда закон, устранивший препятствия к наложению штрафов, уже был принят Госдумой) - 6140.

В период "штрафных каникул" административные комиссии сосредоточатся на другой категории автомобилистов-нарушителей - тех, кто паркуется на газонах и под деревьями, убивая дефицитную зелень и "растаскивая чернозем по улицам".

Справка "РГ"

Стоимость парковки в платном "кармане" в центре Воронежа - 40 рублей в час. Возможна поминутная тарификация. Платить за стоянку нужно только в рабочие дни, с 8.00 до 19.00. Перечислить деньги можно через уличный паркомат, банк, мобильное приложение либо переводом со счета телефона. Штраф за неоплату - 1500 рублей.