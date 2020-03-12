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12.03.2020 16:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Самый маленький динозавр в истории найден в янтаре

Текст: Денис Передельский

Международная команда ученых во главе с биологом и палеонтологом Ларсом Шмитцем идентифицировала и описала ранее неизвестный вид крошечного динозавра, череп которого был обнаружен при изучении древнего янтаря.

Отчет об открытии можно найти в статье, опубликованной в журнале Nature, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Новый вид получил Oculudentavis khaungraae, и это самый маленький мезозойский динозавр, известный науке.

Фото: Michael Archer / University of New South Wales
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Ученые обнаружили его при изучении бирманского янтаря возрастом 99 миллионов лет. В древней смоле застыл хорошо сохранившийся череп этого существа. Размером оно было с колибри, а это самая крошечная птица в современном мире.

Идентифицировать новый вид и описать уникальные анатомические особенности этого динозавра помогло синхротронное сканирование высокого разрешения. Оно показало, что это был пернатый динозавр, один из предков современных птиц.

Череп Oculudentavis khaungraae значительно отличается от черепов других птичьих динозавров той эпохи. По форме и размерам глазниц ученые установили, что это существо вело дневной образ жизни. Кстати, оно обладало глазами, очень схожими по строению с глазами современных ящериц.

Этот динозавр обладал клювом, похожим на птичий, который был вооружен десятками острых зубов. Это указывает на то, что динозавр был хищником. При этом длина его черепа вместе с клювом составляла всего 14 мм. Сканирование также показало, что этот вид обладал уникальной комбинацией признаков, в частности, соединением костей.

По сути, обнаружен ископаемый образец, изучение которого способно заполнить пробел в эволюции птиц. Исследование также указывает, что на ранних стадиях эволюционного процесса происходила миниатюризация размеров тела птиц.

"Ни одна группа современных птиц не имеет видов с такими же маленькими черепами у взрослых особей, - говорит Шмитц. - Это открытие показывает нам, что мы имеем лишь малое представление о том, как выглядели крошечные позвоночные в эпоху динозавров".

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