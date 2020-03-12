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12.03.2020 11:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

610 соцобъектов Приамурья получат в 2010 году скоростной доступ к Сети

Текст: Инесса Доценко
В Амурской области реализуют второй этап федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Главная цель, которая ставится при этом, - обеспечить надежным и быстрым доступом в интернет не только жителей региона, но и социально значимые объекты. В списке - школы и учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, отделения полиции, Росгвардии, пожарные части, военкоматы, органы государственной власти и местного самоуправления.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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В течение 2020 года амурским специалистам предстоит подключить ко Всемирной паутине 610 учреждений. Сейчас уже завершен этап обследования всех объектов, подлежащих подключению, ведется проектирование и согласование. Подключение к сети и трафик для этих учреждений бесплатны.

- Реализация проекта на территории области началась в 2019 году. На протяжении первого этапа мы подключили 215 социально значимых объекта, а всего до 2021-го бесплатный доступ к высокоскоростному интернету получат 825 учреждений, - пояснил руководитель управления информатизации Амурской области Александр Курдюков

Общая стоимость работ - 695 миллионов рублей. Цена вопроса для каждого из сельских поселений своя, она зависит от их географической доступности.

Только в 2019-м в области проложили 108 километров волоконно-оптических линий связи. Тогда высокоскоростной доступ ко всемирной паутине получили 75 амурских школ и ссузов, 51 ФАПов, 34 пожарных поста и пожарных части и 55 поселковых администраций и органов власти.

Очень активно высокоскоростным интернетом пользуются в сельских общеобразовательных учреждениях. В селе Тамбовка школу подключили в декабре 2019 года. На рабочих местах учеников скорость соединения - около 60 мегабит в секунду, ближе к серверу она выше. Кроме проводного доступа к Сети, можно воспользоваться Wi-Fi.

Учителя в восторге от новых возможностей. Во-первых, быстро отображаются изменения в электронном журнале. Во-вторых, теперь можно активно включать своих учеников во всероссийские олимпиады, которые в основном проходят онлайн. Раньше с этим были проблемы, потому что соединение то и дело прерывалось.

- Дети были недовольны, учителя беспокоились, что наши школьники не успели ответить на вопросы. А сейчас таких проблем нет. Один из последних примеров: мы проходили онлайн-олимпиаду "Мир" по биологии и географии. Задействовали одновременно два кабинета информатики, и дети достаточно быстро справились с заданиями, - рассказала заместитель директора тамбовской школы Галина Полторак,

Теперь ученики могут посещать и виртуальные экскурсии, и всероссийские онлайн-уроки. Плюс к этому провайдер установил сертификаты безопасности, блокировщик рекламы и контента "18+". Раньше учителям приходилось ставить такой фильтр вручную, предусмотреть все не получалось, что-то пропускали. Теперь проблем нет, каналы связи защищены от внешних воздействий, действует криптозащита.

- Благодаря нацпроекту "Цифровая экономика" все жители Амурской области в равной степени получают возможность доступа к высокоскоростному интернету. Качество интернет-связи должно быть одинаково хорошим, без разницы, живет человек в Благовещенске или Экимчане. Соответственно, люди будут иметь равный доступ ко всем цифровым услугам и возможностям, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

Многие учреждения, попавшие в программу, находятся в малонаселенных поселках Приамурья. Ко всем объектам проводится отдельная линия, в результате школьники и педагоги получают доступ к цифровым электронным комплексам методических и учебных материалов, медицинские учреждения - возможность проведения экстренных дистанционных онлайн консультаций, обучающих курсов и семинаров, ЗАГСы - быстрый доступ к единой базе данных для оперативного получения ответов на запросы населения. Кроме того, в дальнейшем к Сети смогут подключаться и жители сел, и предприниматели. Качественный доступ ко Всемирной паутине даст практически безграничные возможности для обучения, развития и бизнеса.

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