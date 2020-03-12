Благовещенцам предложили обменять макулатуру на велосипед и гироскутер

Дальневосточный государственный аграрный университет при поддержке министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области организовал для жителей Благовещенска акцию под названием "Сдай макулатуру - спаси дерево!". Самым активным участникам обещают призы, в числе которых велосипед и гироскутер.

На сайте министерства сообщается, что в городе будут работать девять пунктов приема, куда можно сдать ненужную бумагу на переработку. Победителей акции назовут 20 марта.

Общегородской сбор макулатуры проводится в столице Приамурья во второй раз. В прошлом году в нем приняли участие больше 400 человек, а объем бумаги, которую передали в цех переработки вторсырья, составил шесть тонн.