Четыре человека погибли во время пожара в Улан-Удэ

Пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Хрустальная в Улан-Удэ произошел в среду вечером. Четыре человека погибли, задохнувшись в дыму.

Остальных жителей дома удалось спасти. Десять человек вышли сами. Еще семерых, в том числе пятерых детей, эвакуировали с помощью трехколенной лестницы пожарные.

Общая площадь возгорания составила девять квадратных метров. С огнем боролись 19 человек, используя шесть единиц пожарной техники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Бурятии, по предварительной версии, пожар возник из-за неисправности электрооборудования и неосторожности, которую допустил один из выпивших жильцов во время курения. Точные причины установит экспертиза.