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Жилье в России за 2019 год заметно подорожало. Цены на квартиры в новостройках поднялись на 8%. Рекорд поставила Магаданская область, где цены на первичном рынке подскочили почти вдвое. Заметно (на 15-16%) увеличились они в Амурской, Кемеровской и Томской областях, в Крыму. Кабардино-Балкария удивила снижением цен на новое жилье (на 4,6%).
Объемы строительства жилья растут, если есть платежеспособный спрос. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

На вторичном рынке рост цен скромнее - на 3,8%. Лидеры здесь другие: Бурятия и Якутия (на 16,5%) и Амурская область (12,1%). В Северной Осетии цены снизились на 9,3%, в Пермском крае - на 6,5%.

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По мнению коммерческого директора ГК "РКС Девелопмент" Александра Коваленко, причин колебания цен множество. Среди них - миграция населения. Например, увеличилось число переезжающих из Омска, Мурманска в Тверь и Пензу. На рост цен в Пензе повлияло и резкое сокращение строительных компаний - из 44 на рынке осталось лишь 9. В Твери более 55 жилых комплексов, сроки по которым переносились 5-6 раз, многие объекты заморожены. В Краснодарском крае рост цен может быть связан с начавшимся сносом незаконных построек, при этом новых жилых комплексов здесь очень мало. Снижение цен на жилье может быть, связано и с переизбытком предложения. Также на цены влияет вывод на рынок квартир проблемных объектов, которые иногда продаются на треть ниже рыночной стоимости.

За минувший год в России было построено 80,2 миллиона кв.м жилья. Это на 4,9% больше, чем в 2018 году. Как отмечают в минстрое, впервые с 2015 года жилищное строительство показывает положительную динамику. Наибольший прирост новостроек - в Уральском (на 8,8%), Центральном (на 8,2%) и Северо-Кавказском (на 7,9%) федеральных округах. Лидер - опять же Магаданская область (прирост на 70,3%). Впрочем, объем новостроек здесь крайне мал - за год появилось лишь 7,4 тысячи кв. м. На втором месте - Тверская область, на третьем - Москва, увеличившая ввод жилья на 41,8% - до 5024,8 тысячи кв.м. Догоняют столицу Липецкая область (39,1%) и Адыгея (плюс 37,5%).

В городах с населением до 100 тысяч человек 42 субъектов РФ строительство многоквартирных домов вообще не ведется

Небольшое повышение объемов ввода жилья профессиональными застройщиками произошло в основном за счет Москвы, говорит президент Национального объединения строителей Антон Глушков. Недавнее исследование НОСТРОЙ показало, что в городах с населением до 100 тысяч человек 42 регионов строительство многоквартирных домов вообще не ведется. "Определяющее значение для увеличения объемов строительства имеет уровень платежеспособного спроса, от которого зависит рентабельность проектов", - говорит Глушков.

Миграцию населения в города-миллионники может приостановить повышение качества городской среды. А одна из важнейших задач государства - обеспечение инфраструктурой участков под застройку. В 2020 году объемы ввода жилья сохранятся на уровне 2019 года, считают в НОСТРОЙ.

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По мнению руководителя Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора, объемы ввода жилья - это индикатор экономического состояния региона. "Центральные, крупные регионы, большие города, у которых экономика более-менее чувствует себя в порядке, показывают достаточно хорошие цифры по вводу жилья, потому что есть приток средств. Остальные показывают снижение", - говорит Моор. В 2020 году ситуация останется примерно такой же, каких-то ключевых моментов, которые могут изменить ситуацию (кроме национальных проектов, которые пока "хромают") не наблюдается, отмечает руководитель ВЦНСП. "Экономике нужен серьезный приток, серьезный рост и стимул. Таким стимулом для регионов безусловно может стать реновация", - считает он.

Кроме того, в ВЦНСП отмечают, что в отрасли не хватает компетентных специалистов-практиков. Бюджетные средства, выделяемые на реализацию национальных и многочисленных отраслевых проектов и программ в полной мере не осваиваются, это значительно влияет на общие показатели ввода жилья и является основной причиной невыполнения поручений президента в этом направлении. "Если выделенный бюджет регион не освоил в течение года, то в следующем году соответственно снижается и ввод объемов жилья", - говорит Моор.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Марина Трубилина

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