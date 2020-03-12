Новости

На Кубани спасли 23-летнего моряка, получившего инсульт в рейсе 12:20
ЕС завершает работу над ратификацией визового соглашения с Минском 12:19
Индекс РТС упал на 7,8%, вернувшись к уровню июля 2017 года 12:17
В Саратове освободили второго подростка по делу о нападении на школу 12:03
Ford закрывает дилеров и уходит в онлайн 12:01
В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя 11:59
Анна Кузнецова поможет школьникам устроиться на работу в летние каникулы 11:55
Врач опроверг фейк о "простом способе защиты" от COVID-19 11:49
Депутаты Башкирии поддержали поправки в Конституцию страны 11:46
Совфед сократил международные контакты из-за пандемии коронавируса 11:45
Интервенции ЦБ в поддержку нацвалюты составили 3,6 млрд рублей 11:45
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменен 11:42
Лидер Little Big рассказал о песне группы для "Евровидения" 11:41
Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали поправки в Конституцию РФ 11:39
Депутаты Иркутской области поддержали поправки в Конституцию 11:39
Игрок НБА пошутил на тему коронавируса и заразился им 11:35
В Югре на магистральном газопроводе произошла авария 11:34
Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области 11:34
В Крыму пограничники задержали подозреваемую в крупной краже украинку 11:29
В Сибири депутаты поддержали поправки в Конституцию 11:29
Киев и Донбасс договорились о прямом диалоге по урегулированию конфликта 11:27
Савичева отменила гастрольный тур по Дальнему Востоку из-за травмы 11:26
Экс-сотрудника новосибирской мэрии поймали на взятке в 100 тысяч 11:22
У "Человека-паука" появится еще один спин-офф 11:05
Фото: экспериментальные автомобили ГАЗ пылятся в старом ангаре 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 11:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Савичева отменила гастрольный тур по Дальнему Востоку из-за травмы

Текст: Артем Красиков (Хабаровск)
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Российская певица Юлия Савичева отменила концерты в дальневосточных городах по состоянию здоровья, сообщается на ее странице в Instagram.

Фото: EPA/ Axel Heimken
Из-за коронавируса Lindemann в Москве вместо одного концерта даст два

"Как 10 лет назад сижу в больнице, каждый поворот в сторону - дикая боль. Старая травма, полученная на съемках проекта "Звездный лед", напомнила о себе. Мышцы пресса снова надорваны. Врачи сказали, что в ближайшие три недели только постельный режим, максимальный покой и ежедневные процедуры", - поделилась исполнительница с поклонниками в соцсети.

По словам Савичевой, концерты в ДФО состоятся, но позднее. Выступать артистка должна была в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и других городах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Разреветься хочется, что же это такое, все не слава Богу 😭 Дотренировалась, называется. Мы ведь всего неделю репетировали с хореографом танцевальный номер для концертов. И тут такое😔 Как десять лет назад сижу в больнице, каждый поворот в сторону - дикая боль. Старая травма, полученная на съемках проекта «Звездный лёд», напомнила о себе. Но почему сейчас?! Мышцы пресса снова надорваны... Врачи сказали, что в ближайшие три недели только постельный режим, максимальный покой и ежедневные процедуры. Дорогие мои, сейчас мы вынуждены перенести концерты, которые были запланированы на Дальнем Востоке. Я приду в норму, и мы обязательно встретимся с вами! Берегите себя и не болейте.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск ДФО Приморский край Владивосток ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Путин назвал Ходорковского жуликом
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием в регионах России
Киев и Донбасс договорились о прямом диалоге по урегулированию конфликта
Ирак и Кувейт снизили цены на нефть после Саудовской Аравии
Кто отменил выступления и гастроли из-за коронавируса
Бывший директор концертного зала им. Чайковского - о необычном соревновании Сергея Лемешева и Ивана Козловского