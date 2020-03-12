Савичева отменила гастрольный тур по Дальнему Востоку из-за травмы

Российская певица Юлия Савичева отменила концерты в дальневосточных городах по состоянию здоровья, сообщается на ее странице в Instagram.

"Как 10 лет назад сижу в больнице, каждый поворот в сторону - дикая боль. Старая травма, полученная на съемках проекта "Звездный лед", напомнила о себе. Мышцы пресса снова надорваны. Врачи сказали, что в ближайшие три недели только постельный режим, максимальный покой и ежедневные процедуры", - поделилась исполнительница с поклонниками в соцсети.

По словам Савичевой, концерты в ДФО состоятся, но позднее. Выступать артистка должна была в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске и других городах.