Все начинается с любви. В том, что это не расхожая фраза, убеждаешься, побывав на Камчатке в единственном в мире музее вулканов, который основали Алена и Сергей Самойленко.

Два этажа волшебства

Петропавловск-Камчатский засыпан снегом, количество которого местные определили - "среднее". Расчищенная "змейка" тротуаров привела меня к бывшему детскому саду, в нем четыре года живет уникальный музей. Он, кстати, начинается с расписного забора с яркими картинками, повествующими об огнедышащих исполинах.

- Ждем очередную группу детей, экскурсия для них - в игровой форме. Мы гасим свет, и ребята с фонариками проходят увлекательный квест, - белозубо улыбаясь, поясняет Алена Самойленко.

У нее фигура манекенщицы, бездна обаяния и очень умные глаза.

- Пойдемте, я вам покажу наш музей, а когда муж подъедет, тогда и поговорим, - зовет она.

Войдя в первый зал вулканариума, сразу попадаешь в иной, неведомый мир. Интерактивные экспозиции представляют жизнь камчатских вулканов: из кратера одного "вытекает" раскаленная лава, а извержение другого наглядно демонстрирует… парогенератор.

Среди экспонатов - фрагменты вулканической породы, застывшая лава, камни. Есть тут и живые обитатели огнедышащих сопок - лишайники. Их поливают талой водой, с ними разговаривают.

- Здравствуйте, - в музейном зале появляется Сергей Самойленко, улыбчивый и бородатый, словно геолог.

Он сразу признается, что вулканические лишайники - его любимцы. Каждое лето часть музейных камней, лохматых и теплых от живого плюша, Самойленко увозит к подножью вулкана, а в экспозицию на время "командирует" новые.

"Камчатка - это милый образ…"

Сергей родился в Петропавловске-Камчатском, его детство прошло в нескольких сотнях метров от музея.

- Папа работал в институте вулканологии, добрую треть времени я проводил у него на работе, и вулканы мне были интересны всегда, - говорит Сергей Самойленко.

Романтичный и умный мальчик в школе успевал средне, учеба его тяготила отсутствием творчества и консерватизмом. Шаг влево и шаг вправо считались попыткой бунта.

То ли дело роскошная домашняя библиотека и радио, по которому он часами слушал любимые спектакли. А еще кислород для души давали седые камчатские вулканы, к их подножию парнишка отправлялся часто и с удовольствием.

- Наш город уникальный. Идешь по улице, а перед глазами исполины, - улыбается Сергей Самойленко.

В 13 лет он поступил в физико-математическую школу в новосибирском Академгородке. Там у него были прекрасные успехи в учебе и друзья, которым дальневосточник часами рассказывал о любимой Камчатке и вулканах. Признается, что порой фантазировал нещадно! Возвращался в Новосибирск с каникул с килограммами вулканических камней.

Сергей Самойленко обретал крылья в научных экспедициях. И по-настоящему скучал, когда наступала необходимость заниматься административной работой

После окончания школы поступил в Новосибирский университет. Получив диплом физика, Самойленко принимает заманчивое предложение - поработать в Южной Корее.

В Сеуле у него все складывалось блестяще. Молодой ученый защитил кандидатскую диссертацию. Впереди маячили перспективы благополучной жизни. Но он нестерпимо тосковал по родной Камчатке, вечера напролет пропадал в интернете, рассматривая снимки знакомых с детства рек и вулканов полуострова.

- Понимаете, Камчатка - это милый образ. Море, вулканы, снега меня не отпускали, - замечает Сергей Самойленко.

Он вернулся домой. В институте вулканологии сделал стремительную карьеру от рядового научного сотрудника до заместителя директора по науке. Сергей обретал крылья и счастье в научных экспедициях. И по-настоящему скучал, когда наступала необходимость заниматься административной работой.

Иногда Самойленко использовал накопившиеся отгулы и на несколько дней уходил с тургруппами к любимым и понятным вулканам.

Их вспышка любви

Сергея и Алену до 2014 года разделяли тысячи километров. Он на "последней парте" России - Камчатке. Она - в древнем Ярославле. Филолог по образованию, Алена успешно руководила одним из подразделений Северной железной дороги.

Летом 2014-го она вместе с сыном прилетела на камчатский симпозиум, в расписании которого было восхождение на вулкан. Группу сопровождал Сергей Самойленко.

Любовь с первого взгляда - это про них. Но у обоих на тот момент были хорошие семьи, в которых росли четверо детей.

- Мы сразу поняли, что если будем лгать, то опошлим наши чувства, поэтому приняли очень трудное решение - сказать супругам правду, - говорит Алена.

Так камчатский физик и ярославский лирик стали мужем и женой.

В РЖД Алену не хотели отпускать. Ей не раз задавали вопрос: "А вы не хотите поехать туда, где есть железная дорога?". Но любовь привела на далекий полуостров, где нет и метра рельсов. Судьба!

Пара решила открыть в Петропавловске-Камчатском первый в мире вулканариум. Говорят, что цель была вполне конкретной: музей должен поражать даже тех, кого невозможно удивить вулканами, - например, японских туристов.

У начинающих музейщиков был нулевой опыт, они признаются, что наделали ошибок, но желание, помощь друзей и непоколебимая вера в задуманное сделали свое дело. Самойленко продали все, что можно было, оформили кредиты, заняли деньги у друзей. И начали восхождение на малопонятный пик музейного дела.

В трех залах музея детально передана атмосфера природных чудес Камчатки. За минувший год здесь побывали почти 20 тысяч человек

Они арендовали заброшенное здание бывшего детского сада с давно размороженной системой отопления. Месяцы колоссального труда ушли на то, чтобы их идея воплотилась в жизнь.

Самойленко поверили, вокруг них объединились люди, которые скрупулезно делали макеты вулканов, мастерили подсветку витрин, начиняли залы всем тем, что способно удивить, захватить и не отпустить. К слову, все эти люди перечислены в почетном списке создателей экспозиций.

- В Камчатском крае замечательная власть. Нас поддерживали с первого дня и делают это сейчас. Мы никогда не просили денег - всегда предлагали партнерство, - улыбаются Самойленко.

Говорящий штрих. Родственники вулканолога Владимира Леонова, открывшего знаменитую Долину смерти у подножья камчатского вулкана Кихпиныч, побывав в музее, приняли решение передать сюда всю коллекцию камней, которую собрал ученый.

Дед Вулкан и Лавушка

Сегодня Камчатский вулканариум стал точкой притяжения для многих жителей полуострова. Здесь одна выставка сменяет другую: местные художники и фотографы с удовольствием выставляют свои работы.

- У нас в музейном кафе периодически собираются дети - и особенные, и обычные, они вместе играют, общаются, у них счастливые глаза! - говорит Алена Самойленко.

Минувшей осенью во дворе музея разбили волшебный парк. В нем поселились мифический Дед Вулкан и его Лавушка. Мастера со всех районов края создавали из камня, дерева и металла фигуры героев.

- Волосы шамана выпиливали электропилой. Представляете, каждую прядь! - восклицает Алена.

Мореное дерево везли за 300 километров с побережья. Сегодня парк спит под снегом, но он уже успел полюбиться гостям музея, в который многие приезжают с маленькими детьми.

- Мы стараемся, чтобы ни один человек не ушел без доброй прививки любви к нашим вулканам. Экскурсии разработаны так, чтобы люди прониклись удивительной жизнью исполинов, - рассказывает Сергей.

Он говорит ярко, образно, метафорично. Его на Камчатке называют гидом для гидов.

- Вулкан - уникальная система, по которой можно понять, как зарождалась жизнь на Земле, - говорит вулканолог и демонстрирует магический процесс извержения.

Кусок вулканической породы величиной с кулак, нагретый на газовой горелке, на твоих глазах начинает оживать. Шипит, искрится, от него летят маленькие "бомбочки".

- Это процесс высвобождения воды из перлита, - объясняет Сергей Самойленко.

Когда порода остынет, из нее получится пористый кусочек знакомой всем пемзы.

Комплимент от президента

В трех залах музея детально передана атмосфера природных чудес Камчатки. За минувший год здесь побывали почти 20 тысяч человек. Уверен, все они ушли влюбленными в Камчатку, которую Самойленко не считают "последней партой" нашей страны.

- Поверхность Земли не имеет центра. Камчатка близка к Владивостоку и к океану. Это очень интересная и привлекательная часть земного шара, - замечает Сергей.

Семья Самойленко живет в большом двухэтажном доме, вместе с ними - отец Сергея и мама Алены, которая не задумываясь сменила Ярославль на Петропавловск-Камчатский.

- Ой, вы знаете, она стала патриотом Камчатки. Прилетая в Ярославль, всем подругам поет оды об этом крае, - смеется Алена.

Когда они только начинали переделывать бывший детский сад под уникальный музей, Алена решила, что надо завести книгу отзывов и предложений и чтобы в ней обязательно расписался президент России.

Кстати, в сентябре 2019-го Сергей Самойленко встречался с главой государства во Владивостоке на Восточном экономическом форуме и рассказал ему о своем уникальном музее.

- Владимир Путин меня внимательно выслушал и, улыбнувшись, сказал: "Вы счастливый человек - занимаетесь любимым делом. А Камчатка - это бриллиант России", - вспоминает Сергей Самойленко.

Половина страниц солидной книги отзывов уже исписана десятками благодарностей на разных языках мира в адрес двух влюбленных людей. Талантливых, ярких и целеустремленных. Объединив сердца, они создали уникальный музей, в который хочется возвращаться.

Прямая речь

Оксана Герасимова, руководитель агентства инвестиций и предпринимательства правительства Камчатского края:

- Деятельность вулканариума не только познавательная, образовательная. Она во многом социальная, потому что эту площадку сегодня использует бизнес-сообщество, здесь организуют мероприятия для населения.

В правительстве региона понимают, что музейное направление затратное. Мы поддержали вулканариум на самом раннем этапе, выделив грант в полмиллиона рублей, а потом и субсидию в два миллиона на развитие.

В декабре прошлого года администрация Петропавловска-Камчатского решила снизить для вулканариума арендную плату на 50 процентов. В этом году для музея разрабатывается новый механизм компенсации части затрат на аренду здания, до конца года из краевого бюджета будет выделено 1,5 миллиона рублей на развитие новых социальных направлений деятельности.

Супруги Самойленко объединили вокруг себя социально ответственных предпринимателей региона, которые совмещают бизнес и служение обществу.