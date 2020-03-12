Хабаровские власти направили в минсельхоз РФ обращение о необходимости разработки федеральной стимулирующей программы поддержки врачей-ветеринаров по типу "Земского доктора". Чем вызвана необходимость такого документа и как сегодня обстоят дела с ветеринарным обслуживанием животноводческих хозяйств на Дальнем Востоке, выясняли корреспонденты "РГ".

Поиски стимула

Нехватка квалифицированных ветеринарных врачей в последние годы стала одной из основных проблем для сельского хозяйства Хабаровского края.

- Особенно остро она стоит в отдаленных районах: Полины Осипенко, Аяно-Майском, Охотском, Ванинском, - рассказала заместитель начальника управления ветеринарии правительства Хабаровского края Наталья Пылина. - Кроме того, наш край один из самых крупных регионов России. Из-за большой отдаленности населенных пунктов друг от друга и маленькой плотности поголовья ветеринарам сложно обслуживать сразу несколько точек. Врач может ехать за тысячи километров, чтобы провести вакцинацию всего двум коровам.

О том, что хороших ветеринаров катастрофически не хватает, говорят и сами владельцы животных. Как объяснил корреспонденту "РГ" местный фермер Михаил Утробин, важно не только найти толкового врача, но и не потерять его:

- Я работаю в этой сфере всего полтора года. Когда только купил коров, взял ветеринаром одну деревенскую женщину, - вспоминает он. - Каждый день возил ее на работу и домой на личной машине несколько сотен километров. А в самый ответственный момент, когда животные стали телиться и она была нужна на ферме как никогда, наш врач запила. Сейчас у меня другой отличный ветеринар, я им очень доволен. Он приезжает раз в неделю, проводит осмотр, если возникает необходимость, может задержаться. И я думаю, что это правильно. Потому что, если он нормально выполняет свою работу, животные не болеют, можно лишний раз и не приходить. Но таких специалистов мало.

Михаил считает: дефицит кадров связан с тем, что в 90-е годы прошлого века профессия ветеринарного врача была не в почете. В итоге специалисты стали постепенно исчезать. Теперь нужно возвращать престиж этой работе и стимулировать молодых людей хорошими зарплатами и льготами.

В марте 2019 года правительство региона заключило контракт с Дальневосточным государственным аграрным университетом в Благовещенске о целевом обучении экономистов, зоотехников, агрономов и, конечно же, ветеринарных врачей.

- Это одно из немногих на Дальнем Востоке учебных заведений, которые готовят выпускников с высшим образованием для аграрной отрасли, - объяснили выбор вуза в краевом правительстве.

Всего зарезервировали 44 места. Студентам пообещали выплачивать стипендии из бюджета Хабаровского края, частично компенсировать расходы на проезд, помочь с организацией практик и дальнейшим трудоустройством. Но первая группа ребят, поступивших в университет в этом учебном году, оказалась гораздо меньше - всего 18 человек, из них ветеринарами собираются стать 11. Впрочем, и это уже маленькая победа.

Разобрались по пунктам

В прошлом году якутским ветеринарам впервые за многие годы удалось закрыть сразу десять пунктов, неблагополучных по бруцеллезу северных оленей. Слово "пункт" не должно вводить в заблуждение. В данном случае под ним понимают огромную территорию, где пасутся тысячи животных. В разные годы там были выявлены носители инфекции. Зараженных оленей отбраковывали, но для полного обследования поголовья не хватало сил и средств. Это означало, что в любое время можно было ожидать вспышки болезни, опасной не только для оленей, но и для людей. На языке специалистов такая ситуация означает, что пункты неблагополучия остаются открытыми.

Ежегодно учебные заведения Якутии выпускают более 80 ветеринаров. Из них трудоустраиваются по специальности около 60-ти, но к концу года остается 15—20

- Некоторые из них были открытыми с 70-х годов прошлого века. Для решения проблемы понадобилось объединить усилия нашего ведомства, регионального минсельхоза, муниципалитетов и оленеводческих общин. Плюс к этому Якутская государственная сельхозакадемия направила в помощь студентов. В итоге нам удалось обследовать всех без исключения оленей на больших территориях в пяти улусах, - отмечает руководитель департамента ветеринарии республики Василий Бураев.

Это отнюдь не значит, что с бруцеллезом оленей в регионе покончено. Открытыми остаются еще 25 пунктов. По словам руководителя департамента, чтобы устранить угрозы, всем связанным с оленеводством структурам надо работать так же слаженно, как это было сделано в прошлом году. Силами одних ветеринарных специалистов не справиться, хотя во время проведения масштабных противо­эпизоотических мероприятий они кочуют вместе с оленеводческими бригадами месяцами. Маловато этих сил.

- Ежегодно профильные учебные заведения готовят в рес­публике более 80 выпускников. Мы трудоустраиваем примерно 60 человек, но к концу года из них остаются 15-20. Остальные уходят кто куда - водителями, продавцами… Их не устраивает то, что работы много, а зарплата невысокая, - говорит Василий Бураев.

Сейчас в регионе не хватает примерно 300 ветеринаров. В центральных районах обеспеченность кадрами составляет 80 процентов, а в северных - менее 75-ти. Чтобы специалисты закреплялись в селах, департамент, как и управление ветеринарии в Хабаровске, предложил установить для них преференции, подобные положенным по программам "Земский доктор" и "Земский учитель". В частности, "земским ветеринарам" предусматривается выплата по миллиону рублей на строительство или приобретение жилья и полное возмещение стоимости переезда всей семьи. Сейчас нормативные документы внесены на рассмотрение правительства северной республики.

Чума на свиную голову

Как следует из названия, в ведении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области - два субъекта ДФО. Его специалисты проводят плановые и внеплановые проверки. Под первые подпадают объекты, которые осуществляют обращение лекарственных средств, принятых в ветеринарии, под вторые - сельхозпредприятия и личные подсобные хозяйства. Инициируются внеплановые проверки по поручениям правительства или ветеринарных станций.

- Сейчас, например, увеличилось число обращений от ветстанций в связи с отказом владельцев личных подсобных хозяйств от вакцинации и идентификации животных, - говорит начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных и безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Игорь Ким.

В отчете Россельхознадзора об эпизоотической ситуации в РФ на 1 марта 2020 года Приморский край упоминается несколько раз. На эту дату в регионе насчитывалось 11 очагов карантина по африканской чуме свиней (АЧС). При этом на двух территориях карантин по АЧС отменен. Зато продолжается карантин в нескольких селах по классической чуме свиней.

А минувший год прославил Приморье кроме АЧС еще и ящуром, эпидемия которого уничтожила половину поголовья свиней. В марте 2019-го в регионе было 24 очага этого заболевания.

- Ящур пошел с частного хозяйства, которое, не соблюдая правила содержания животных, по сути, стало виновно в глобальной катастрофе, постигшей крупные компании. У этого хозяина свиньи гуляли в лесу, связались с дикими кабанами и принесли заразу на ферму, - объяснил президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Приморского края Алексей Раченков.

Прошлогодняя ситуация с заболеванием свиней в Приморье стала предметом обсуждения на окружном совещании под руководством заместителя министра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова. Было решено "модернизировать материально-техническую базу ветеринарной службы и совершенствовать способы лабораторной диагностики", а также "принять меры по усилению кадрового потенциала ветеринарных служб".

Кстати

С 1 января 2020 года полномочия по проверкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают с животноводческой продукцией, закреплены исключительно на федеральном уровне. Теперь прийти с проверкой на предприятие, которое занимается содержанием или убоем животных, а также переработкой и реализацией мясной, молочной или рыбной продукции, может только инспектор территориального управления Россельхознадзора.