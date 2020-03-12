Парламентарии Дальнего Востока поддержали поправки в Конституцию

Депутаты региональных законодательных собраний на Дальнем Востоке большинством голосов поддержали закон о поправке к Конституции РФ.

В Приморском крае постановление поддержали 32 из 37 присутствовавших депутатов краевого Законодательного собрания, остальные воздержались.

"Вносимые президентом поправки в Конституцию, как Владимир Путин сам подчеркнул с трибуны Государственной Думы РФ, направлены на создание условий для уверенного, поступательного и эволюционного развития России на длительную перспективу", - отметил спикер заксобрания Александр Ролик.

Магаданская областная дума также большинством голосов поддержала предложенные изменения.

"Закон соответствует запросам общества, преследует главную цель - повышение благосостояния и уровня социальной защищенности российского народа - и может быть вынесен на всероссийское голосование" - сказал председатель думы Сергей Абрамов.

Все 11 депутатов Думы Чукотского автономного округа на заседании единогласно поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ.

В Южно-Сахалинске на заседании областной думы большинство парламентариев проголосовали за новые изменения.

"Для нас, дальневосточников, как и для всех жителей приграничных регионов, жизненно важно, что в Конституции будет закреплено положение о территориальной целостности России. Наша точка зрения по этому вопросу известна, мы ее не раз озвучивали на всех уровнях - для нас курильской проблемы нет, как нет лишних российских земель", - рассказал председатель думы Андрей Хапочкин.

На внеочередном заседании законодательного собрания Забайкальского края поправки были поддержаны большинством.

Депутаты законодательного собрания ЕАО отметили высокую значимость поправок в "социальный блок", а также твердый курс на развитие гражданского общества. В итоге за одобрение закона высказались 16 депутатов, двое - воздержались.

Напомним, что Закон о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" 11 марта был принят в третьем чтении Государственной Думой и поддержан Советом Федерации. Теперь, согласно статьи 136-й Конституции его должны одобрить региональные парламенты.