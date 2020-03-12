Поступившие на вооружение ТОФ танки Т-80БВ провели первые стрельбы

На приморском полигоне Бамбурово провели первые боевые стрельбы танки Т-80БВ. Эти машины, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский, поступили на вооружение береговых войск ТОФ в конце 2019 года.

Во время стрельб экипажи танков отработали задачи по укладке боеприпасов, подготовке и нанесению ударов по движущимся и статичным мишеням, имитировавшим боевую технику противника: танки, автомобили с зенитной установкой, пулеметные расчеты. Стрельбу вели из танковых пушек, зенитных пулеметов на дальности от 600 метров до двух километров.

После выполнения этих задач, экипажи боевых машин отработали выход колонны тяжелой техники из-под ответного удара противника.

Справка "РГ"

Т-80БВ - одна из новейших модернизационных версий созданного в 80-е годы прошлого века танка Т-80. Это скоростная машина с газотурбинным двигателем, который позволяет тяжелому танку трогаться с места очень плавно и идти по глубокому снежному насту. Систему управления огнем танка эксперты называют одной из лучших в мире. В совокупности с уникальной ходовой частью и высокой плавностью хода она позволяют вести эффективный огонь на пересеченной местности при скорости до 35 км/час и любом положении башни. На такой скорости в движении прицельно стрелять не может ни один танк в мире.