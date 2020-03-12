Самолет из Хабаровска из-за циклона не смог приземлиться в Магадане

Самолет, выполняющий рейс Хабаровск - Магадан, не смог приземлиться из-за циклона. Об этом сообщает главное управление МЧС по Магаданской области.

"Воздушное судно вернулось в Хабаровск. Все пассажиры, зарегистрированные на рейс "Магадан - Хабаровск", оповещены о задержке. В случае необходимости людей разместят в гостинице аэропорта", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, рейс перенесен на пятницу.

Кроме того, из-за плохой видимости, вызванной снегом и ветром, закрыт проезд по автодороге "Магадан - Балаганное - Талон" с 12 по 53 километр для всех видов транспорта.