Новости

Общественный транспорт в Казани облучат для уничтожения инфекций 09:16
В главном военном параде ВВО 9 мая впервые пройдут самоходки "Малка" 09:09
Lada Vesta получила эксклюзивную опцию: первые фото 09:07
В ОБСЕ сообщили о создании совета для урегулирования ситуации в Донбассе 08:14
Скованные одной цепью: блогеры устроили дрифт на спаренных "Жигулях" 08:07
В ЕАО начала работать "горячая линия" по коронавирусу 08:05
Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией 08:02
Роскачество нашло вредные для здоровья презервативы 08:00
Медики перечислили защищающие от вирусов простые продукты 07:59
В Кузбассе пациенту впервые сделали мочевой пузырь из тонкой кишки 07:46
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств 07:37
Масштабные учения НАТО прекращены в Норвегии из-за коронавируса 07:24
В Австралии мужчина с ножом убил двух прохожих 06:53
В Приамурье покажут реалити-шоу о дальневосточном аисте 06:30
Благовещенцам предложили обменять макулатуру на велосипед и гироскутер 06:17
В Магаданской области МЧС объявило лавинную опасность 06:09
В Токио заявили о влиянии COVID-19 на Олимпиаду 06:01
Четыре человека погибли при пожаре в Улан-Удэ 05:55
Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии выросло вдвое за сутки 05:45
Актер Том Хэнкс с супругой заразились коронавирусом 05:23
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы из-за коронавируса 05:03
Житель Камчатки пойдет под суд за отлов краснокнижных кречетов 04:38
На Кубе зафиксированы первые три случая заболевания коронавирусом 04:28
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе 04:18
Поступившие на вооружение ТОФ танки Т-80БВ провели первые стрельбы 04:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 08:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ЕАО начала работать "горячая линия" по коронавирусу

Текст: Юлия Гарднер

"Горячую линию" по коронавирусу открыли в Еврейской автономной области.

Как российские регионы реагируют на распространение коронавируса

"Консультационную помощь жителям области будут оказывать специалисты центра медицинской профилактики", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Задать все интересующие вопросы, связанные с инфекцией, можно по номеру 8-924-155-02-03 с 8:00 до 16:00 по местному времени.

Напомним, вчера "горячая линия" в связи с распространением COVID-19 начала работать в Хабаровском крае. Специалисты Управления Роспотребнадзора и минздрава региона попросили сообщать о себе тех, кто вернулся из-за рубежа, в особенности из стран, где сложилась неблагоприятная эпидемическая ситуация.

По последним данным, коронавирусом заразились свыше 118 тысяч человек по всему миру, более 4,2 тысячи из них скончались.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

РФ временно ограничивает авиарейсы в Италию, Германию, Испанию и Францию
В Минэнерго назвали справедливую цену на нефть
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы из-за коронавируса
Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз
Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье