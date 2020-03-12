В ЕАО начала работать "горячая линия" по коронавирусу

"Горячую линию" по коронавирусу открыли в Еврейской автономной области.

"Консультационную помощь жителям области будут оказывать специалисты центра медицинской профилактики", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Задать все интересующие вопросы, связанные с инфекцией, можно по номеру 8-924-155-02-03 с 8:00 до 16:00 по местному времени.

Напомним, вчера "горячая линия" в связи с распространением COVID-19 начала работать в Хабаровском крае. Специалисты Управления Роспотребнадзора и минздрава региона попросили сообщать о себе тех, кто вернулся из-за рубежа, в особенности из стран, где сложилась неблагоприятная эпидемическая ситуация.

По последним данным, коронавирусом заразились свыше 118 тысяч человек по всему миру, более 4,2 тысячи из них скончались.