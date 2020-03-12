В Магаданской области МЧС объявило лавинную опасность

В Магаданской области из-за прохождения циклона главное управление МЧС по региону работает в режиме повышенной готовности, сообщается на сайте ведомства.

"Отмечается 49 лавиноопасных участков на автодорогах и около населенных пунктов. Максимальные порывы ветра зафиксированы в поселке Ямск - до 28 метров в секунду", - говорится в сообщении.

На автодороге "Магадан-Балаганное-Талон" ограничено движение для прицепов и полуприцепов.

Закрыта ледовая переправа через реку Яна. В школе поселка Эвенск отменены занятия для всех учащихся.

Все предприятия, в том числе аэропорт "Магадан" и морской торговый порт, работают в штатном режиме.