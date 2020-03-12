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12.03.2020 14:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье неизвестный открыл стрельбу в школе

В Амурской области неизвестный открыл стрельбу в школе по ученикам. Как сообщает пресс-служба регионального МВД, огонь велся из пневматического оружия.

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По данным ведомства, инцидент произошел в одном из школ города Свободный. Правоохранителям поступила информация, что неизвестный открыл стрельбу в стенах образовательного учреждения. В результате пострадали двое учащихся шестого и восьмого классов. Как уточняет ТАСС, медицинская помощь детям была оказана на месте школьным врачом. После они были отпущены домой.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). По информации правоохранителей, к данному инциденту может быть причастен 18-летний парень. Известно, что он учится в данной школе в одном из старших классов. В его отношении избрана мера пресечения - обязательство о явке. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Происшествия ЧП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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