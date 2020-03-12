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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Восток озарился

Дальневосточную авиакомпанию создадут на базе "Авроры"
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 54(8108)
Авиакомпанию, которая займется перевозками на Дальнем Востоке, создадут на базе компании "Аврора", управлять ей станет "Ростех". Такое решение было принято по итогам совещания у заместителя председателя правительства - полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Летать стабильно перевозчику помогут обещанные субсидии, считают эксперты.
Новая авиакомпания станет летать на российских самолетах и обеспечит спрос на них. Фото: РИА Новости Новая авиакомпания станет летать на российских самолетах и обеспечит спрос на них. Фото: РИА Новости
Новая авиакомпания станет летать на российских самолетах и обеспечит спрос на них. Фото: РИА Новости

"С учетом состоявшего обсуждения согласиться с предложением о целесообразности формирования указанной авиакомпании на базе АО "Авиакомпания "Аврора" и предложением ГК "Ростех" о передаче управления от АО "Аэрофлот" в госкорпорацию", - говорится в протоколе совещания. "Российская газета" ознакомилась с копией документа, его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера.

Фото: iStock
Российские авиакомпании увеличили в феврале объем перевозок

Совещание прошло 6 февраля, а до 20 февраля заинтересованные министерства и ведомства должны были проработать конкретные вопросы создания нового авиаперевозчика. В декабре 2019 года внести предложения по созданию авиакомпании правительству поручил президент России.

"Аврора" - дочернее предприятие группы "Аэрофлот". Ее акции передадут госкорпорации "Ростех". Варианты сделки должны предложить минтранс, минпромторг, минвостокразвития совместно с другими ведомствами.

Для новой авиакомпании сформируют маршрутную сеть региональных и местных перевозок на Дальнем Востоке. Должны быть обеспечены и авиаперевозки в труднодоступных районах. Этот вопрос был вынесен в отдельный пункт декабрьского поручения президента.

Дальневосточные акватории очистят от затонувших судов

Дальневосточная авиакомпания получит субсидии, их объем пока неизвестен. Также нужно будет определить потребность перевозчика в воздушных судах по их типам и вместимости. Придется учитывать сформированную воздушную сеть, чтобы самолеты не простаивали и летали загруженными. Предполагается, что использоваться будут самолеты российского производства. В минпромторге "РГ" сообщили, что "производственные мощности российских предприятий авиапрома будут способны обеспечить потребность в авиационной техники создаваемой компании".

"Авиакомпания для того и создается, чтобы был рынок для российских самолетов", - говорит руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. Вместо "Боингов" ей будут поставлять создаваемые сейчас в России самолеты МС-21, а также уже летающие "Суперджеты", добавил он.

Однако потребуется также обслуживать эти суда. По отзывам участников рынка, сейчас такие возможности ограничены. Некоторые "Суперджеты", которые закупили авиакомпании, простаивают из-за отсутствия сервиса. В поручении указано на необходимость создания центров по техническому обслуживанию и инженерно-техническому обеспечению.

Новый перевозчик на Дальнем Востоке получит субсидии, новые самолеты и разветвленную маршрутную сеть. Это даст ему преимущества на рынке

С учетом роста курсов евро и доллара вопросы импортозамещения опять становятся крайне актуальными, что должно стимулировать выпуск запасных деталей для российских самолетов и создание сервисных центров, отметил замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ Даниил Квон. Иными словами, появление новой авиакомпании вынудит создавать и сервисные центры.

В итоге "Аврора" получит дополнительные деньги и отечественные самолеты, что даст ей преимущества на рынке, считают эксперты. Недаром на роль базовой авиакомпании для Дальнего Востока помимо "Авроры" претендовала также "Якутия": привлекали условия. Но в целом ситуация выглядит достаточно формальной, поскольку "Аврора" и так выполняет рейсы на Дальнем Востоке, подчеркивает Величко. Важно, чтобы пассажиры получили более широкую сеть маршрутов и приемлемые цены на авиабилеты, указывают эксперты.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Госкорпорации Ростех ДФО Правила авиаперевозок

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