Житель Камчатки пойдет под суд за отлов краснокнижных кречетов

На Камчатке завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя города Елизово. Его обвиняют в незаконном отлове трех краснокнижных кречетов (часть 1 статьи 258.1 УК РФ).

По версии следствия, с ноября по декабрь прошлого года обвиняемый поймал редких птиц в устье реки Тигиль Тигильского района. Сделал он это с помощью ловушки с сетью, в которую положил приманку. Затем вывез соколиных в Елизово и содержал их в своей квартире, чтобы в дальнейшем продать.

Охотников на этих редких птиц в Камчатском крае активно ловят, но браконьеры не снижают активности, так как бизнес этот чрезвычайно выгоден. Арабские шейхи покупают кречетов для охоты по 100 тысяч долларов за каждого.

"Одна из птиц погибла в результате ее изъятия из естественной среды обитания и содержания в неволе. Две птицы изъяты сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий", - сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Во время задержания браконьера в его жилье нашли средства совершения преступления: ловушки, сети, различные приспособления для содержания в неволе добытых птиц, их кормления, перевозки и другое.

Ущерб от действий обвиняемого превысил шесть миллионов рублей. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемому, - до четырех лет и штраф до миллиона рублей.

Справка "РГ"

Кречет - хищная птица семейства соколиных. Вес взрослого самца достигает одного килограмма, самки - двух. Вид занесен в Красную книгу Камчатки, России и Красный список Международного союза охраны природы. Из-за браконьеров и индустриализации мест обитания популяция птиц стремительно сокращается. На Камчатке кречет обитает на охраняемых природных территориях: в Кроноцком и Корякском государственных заповедниках. Подсчитать, сколько соколов осталось в природе, невозможно, так как они гнездятся в труднодоступных местах.