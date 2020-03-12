Баскетбольный клуб "Самара" стал новым обладателем Кубка России. В финальном противостоянии волжане превзошли команду "Темп-СУМЗ-УГМК" из города Ревды Свердловской области.

Первый матч в Ревде закончился в пользу хозяев со счетом 66:63, а вот во втором, состоявшемся 12 марта на берегу Волги, "Самара" взяла убедительный реванш - 86:69 и по сумме двух встреч завоевала трофей.

Кстати, формат, в котором проходила решающая стадия Кубка, полностью себя оправдал. Раньше победитель турнира определялся в "Финале четырех", мини-турнире на площадке одного из клубов. В этом году было решено провести финал из двух матчей и серию за третье место. В итоге все команды получили возможность сыграть перед своими трибунами. Для провинциальной Ревды приезд большого баскетбола вообще стал грандиозным праздником, да и самарская "МТЛ Арена", где проходила ответная игра, заполнилась до отказа.

Вообще удался весь турнир. Формат на выбывание и пункт в регламенте, допускающий к участию только игроков с российским паспортом, добавили Кубку непредсказуемости. Чего только стоит тот факт, что клубы из Единой лиги, "Парма" и "Нижний Новгород", вылетели уже на стадии 1/4 финала. Причем проиграли они как раз таки финалистам, "Самаре" и команде из Ревды соответственно. Это, кстати, говорит, и о приличном уровне Кубка страны.

Ну и еще одна немаловажная деталь, подчеркивающая статус турнира: матчи финала можно было увидеть на телеканале "Матч! Страна", а также по спутниковому телеканалу "Мир баскетбола", созданному при поддержке Российской федерации баскетбола.

- Кубок России был и остается важным соревнованием для нашего баскетбола, - констатировал президент РФБ Андрей Кириленко. - Российские игроки благодаря регламенту турнира получают столь необходимый опыт. Для них это отличная возможность проявить, показать себя. Думаю, ценят Кубок и болельщики - столько интересных, непредсказуемых матчей! В том числе, в финале команды из Самары и Ревды показали баскетбол хорошего уровня.