Глава Ульяновска заявил о своей отставке

Глава Ульяновска Сергей Панчин созвал срочную пресс-конференцию, на которой сообщил о своем намерении уйти в отставку.

По собственным словам 67-летнего градоначальника, он принял такое решение из-за своего состояния здоровья.

В качестве исполняющего обязанности главы города остается первый заместитель Панчина Владислав Игонин.

Сергей Панчин с 2013 года занимал пост сити-менеджера Ульяновска. По итогам выборов 13 сентября 2015 года он стал депутатом гордумы и сложил с себя полномочия главы администрации.

В октябре того же года депутаты избрали Панчина мэром Ульяновска. В мае 2018 года Панчин досрочно сложил с себя полномочия главы города.

Такая необходимость возникла после того, как в марте депутаты решили отказаться от разделения должностей мэра и главы администрации, внеся поправки в устав города, которые должны были вступить в силу либо по истечении срока полномочий гордумы в 2020 году, либо в случае отставки мэра. В июне 2018 года депутаты выбрали Панчина главой Ульяновска.