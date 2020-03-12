Общественный транспорт в Казани облучат для уничтожения инфекций

В общественном транспорте Казани усиливают дезинфекционный режим в целях профилактики и уничтожения массовых инфекционных заболеваний, гриппа, ОРВИ и коронавируса. Об этом сообщают на официальном портале мэрии города.

Дезинфицировать автобусы, троллейбусы и трамваи будут с помощью бактерицидных облучателей и антисептических средств. Кондукторов и водителей обяжут носить маски, регулярно измерять температуру. При первых симптомах вирусной инфекции им нельзя будет выходить на работу.

Также перевозчики должны теперь проветривать, проводить влажную уборку и дезинфекцию всех поверхностей салона после рабочей смены.