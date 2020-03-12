Российский боксер Егоров стал претендентом на титул WBA

Российский боксер Алексей Егоров стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 90,71 кг.

В Казани прошел вечер профессионального бокса. В одном из поединков на кону стоял титул золотого чемпиона WBA, дающий право на проведение чемпионского боя против суперчемпиона в этой весовой категории французского боксера Арсена Гуламиряна.

В 10-раундовом поединке 28-летний россиянин Алексей Егоров встречался с чехом Василем Дукаром. Россиянин по ходу боя выглядел предпочтительнее своего оппонента. Чешский боксер старался работать вторым номером, но в этом явно не преуспел. Егоров больше и разнообразнее атаковал и по праву победил единогласным решением судей - 99-92 и 97-94 дважды.

Всего на счету Егорова стало 11 побед, из которых 7 нокаутом.