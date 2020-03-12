В год своего 65-летия металлургический комбинат продолжит развитие производства и финансирование социальных проектов, актуальных для Новотроицка. Среди крупнейших - строительство в спорткомплекса, ремонт стадиона, бассейна, библиотеки и поликлиники, помощь образовательным учреждениям и многое другое.

В числе высокопоставленных гостей, прибывших поздравить металлургов, - губернатор Оренбургской области Денис Паслер, генеральный директор УК "Металлоинвест" Андрей Варичев и глава Новотроицка Дмитрий Буфетов. В ходе визита они подписали программу мероприятий социально-экономического партнерства на 2020 год. Инвестиции сторон в рамках договоренностей составят 934 миллиона рублей. Из них 503 миллиона - вклад региона, 381 миллион - Металлоинвеста (в лице "Уральской Стали"), 50 миллион - Новотроицка.

- На комбинате работают более 9000 человек. "Уральская Сталь" обеспечивает благосостояние более трети семей Новотроицка, а также вносит серьезный вклад в экономику региона, - подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер. - Металлоинвест - надежный партнер области. Компания не только поддерживает, но и самостоятельно инициирует важные для города и региона социальные и инфраструктурные проекты.

- За пять последних лет работы мы нарастили производство практически по всем видам металлопродукции и освоили выпуск новых изделий, - рассказал управляющий директор "Уральской Стали" Евгений Маслов. - Комбинат реализовал с десяток масштабных проектов, направленных на укрепление рыночных позиций, рост производства, минимизацию влияния на окружающую среду. Мы продолжаем благоустраивать Новотроицк, чтобы жизнь семей наших работников была комфортнее и интереснее.

В ходе праздничных мероприятий гостям были показаны запущенные в эксплуатацию после модернизации дуговые сталеплавильные печи. Их "обновление" провели по уникальной технологии гибкой модульной печи, которая позволяет выплавлять сталь без использования электричества за счет использования энергии химической реакции.

- Наша компания первой в России и Европе внедряет эту технологию, - заявил гендиректор УК "Металлоинвест" Андрей Варичев. - Перевооружение сталеплавильных мощностей - важный этап стратегической программы развития "Уральской Стали". Металлоинвест инвестировал в этот проект около 1,1 миллиарда рублей. Переход на новейшую технологию позволит уменьшить нагрузку на окружающую среду и повысить эффективность производства комбината.

За всеми успехами "Уральской Стали" - предприятия, входящего в число ведущих российских и мировых производителей металлопродукции, - стоит труд команды профессионалов. Лучшие из них в торжественной обстановке отмечены государственными и ведомственными наградами.

Справка "РГ"

В 2019 году платежи комбината в консолидированный бюджет Оренбургской области составили около 1 миллиарда рублей. Еще 373 миллиона были направлены на реализацию важных для Новотроицка мероприятий.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Уральская Сталь"