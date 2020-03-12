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12.03.2020 18:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мордовском госуниверситете обучат принципам бережливого производства

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
На базе Мордовского государственного университета им. Огарева открылась региональная "Фабрика процессов", где будут на практике обучать принципам бережливого производства.
"Фабрика процессов" создана в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Фото: Пресс-служба МГУ им. Огарева "Фабрика процессов" создана в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Фото: Пресс-служба МГУ им. Огарева
"Фабрика процессов" создана в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Фото: Пресс-служба МГУ им. Огарева

Запущенная в Саранске "Фабрика процессов" - это учебно-методическая площадка с имитацией производственных и офисных процессов. Новшество помогает понять, в чем суть бережливого производства и что нужно делать на рабочем месте, а также показывает, как действия сотрудников предприятия влияют на экономику всей компании. Площадка будет доступна как для предприятий - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" - так и для студентов вуза.

Как отметил министр промышленности, науки и новых технологий РМ Александр Седов, "Фабрика процессов" создана в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Сегодня в стране формируется инновационная система, связанная с повышением производительности труда, - подчеркнул ректор МГУ им. Огарева Сергей Вдовин. - Наш регион активно включился в эту работу. Мы понимаем, что национальные проекты открывают новые возможности не только для предприятий и организаций, но и для учебных заведений. В нашем вузе мы сможем интегрировать практические навыки, получаемые в рамках обучения на "Фабрике", в образовательный процесс. По многим направлениям подготовки уже готовы включить в учебные программы модуль, связанный с организацией бережливого производства.

В ходе обучения на площадке "Фабрики процессов" перед командой (12-18 человек) ставится задача, которая встречается на реальном производстве или в организации. Участники группы получают знания в виде коротких тренингов и тут же применяют их на практике. Главная задача - сработать в команде и грамотно построить производственный или офисный процесс: сделать его комфортным и избежать возможных потерь (времени, денег, сырья, ресурсов и т.д.). Готового ответа не существует: каждая группа приходит к своему собственному решению.

Фото: Николай Гагарин
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Среди компетенций, приобретаемых на "Фабрике процессов", - балансировка и стандартизация операций, управление показателями в производстве, структурированное решение проблем, выбор оптимальной системы управления запасами, оптимизация складских операций, система оперативного управления, реализация визуального менеджмента, принципы организации бережливого офиса и многое другое.

Длится тренинг один рабочий день. Контролируют процесс сотрудники Регионального центра компетенций в сфере производительности труда и преподаватели Мордовского госуниверситета, которые прошли специальное обучение.

Справка "РГ"

"Фабрика процессов" работает на экономическом факультете МГУ им. Огарева (г. Саранск, ул. Полежаева, 44/1, первый этаж учебного корпуса №25).

Экономика Отрасли Промышленность Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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