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12.03.2020 15:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбургской области семью обвинили в финансировании "ИГ"

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Обвинение в финансировании международного терроризма предъявлено трем жителям Оренбуржья. Главными фигурантами в уголовном деле стали 38-летний мужчина, его 46-летняя супруга и их 32-летняя родственница.

Как сообщили в Следственный комитет по региону, им инкриминируется содействие террористической деятельности и несообщение о преступлении в этой сфере (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ и статья 205.6 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России.

Фото: Пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю
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- По версии следствия, с декабря 2015 года по март 2019 года обвиняемые, находясь на территории Оренбургской области и за ее пределами, используя банковские карты, неоднократно осуществляли сбор и последующую передачу денежных средств лицам, входящим в международную террористическую организацию "Исламское Государство", деятельность которой запрещена на территории России, для дальнейшего финансирования подготовки и совершения преступлений террористического характера, то есть осуществляли финансирование терроризма, - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Оренбургской области.

Супруги заключены под стражу. Третья обвиняемая - 32-летняя женщина, которая знала о том, что родственники перечисляли деньги террористам, но не сообщила об этом в правоохранительные органы, - находится под подпиской о невыезде.

Расследование продолжается. Следствию предстоит установить количество собранных денег, сумму переводов членам террористической организации, а также других участников канала финансирования.

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