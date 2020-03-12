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12.03.2020 15:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Синяя борода: В Саратове пожизненно осудили убивавшего любовниц мужчину

Текст: Андрей Куликов
В Саратове областной суд вынес приговор 60-летнему местному жителю Сергею Леонову, который обвинялся в нескольких преступлениях: убийствах и изнасилованиях. Жертвами подсудимого были женщины, с которыми он знакомился.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщает пресс-служба областного управления СК, уголовное дело было расследовано следственным отделом по Фрунзенскому району Саратова.

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Суд посчитал доказанным, что первое убийство Леонов совершил 1 января 2019 года. За полгода до этого он познакомился с женщиной, с которой они стали встречаться. Новый год решили встретить вместе в частном доме, принадлежавшем саратовцу. Во время застолья между любовниками произошла ссора. Мужчина избил женщину и ушел из дома. После возвращения он увидел, что его подруга умерла. Хозяин дома завернул тело женщины в покрывало и отнес его в комнату, которая не отапливалась. Там труп пролежал больше месяца, до начала февраля, когда был обнаружен сотрудниками полиции.

В конце января Леонов познакомился с другой женщиной, которую прожила у него дома несколько дней. Затем "гостеприимный" хозяин поссорился с новой знакомой и также убил ее. На следствии он заявил, что убил новую знакомую, так как боялся, что она найдет труп, спрятанный в доме.

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Кроме того, суд признал Леонова виновным в изнасиловании еще двух женщин. В ноябре 2018 года Леонов, угрожая убийством, изнасиловал 40-летнюю знакомую, а затем два дня насильно удерживал ее в своем доме. Только через два дня женщине удалось сбежать от насильника, когда он повез ее к своему приятелю. Две недели спустя саратовец изнасиловал другую 45-летнюю женщину, которой также только с помощью хитрости удалось избавиться от насильника. Обе женщины побоялись обращаться в правоохранительные органы.

В саратовских СМИ Сергей Леонов, после того как его задержали, получил прозвище "Синяя борода".

Облсуд приговорил Сергея Леонова к пожизненному лишению свободы. Также по решению суда он должен будет выплатить два миллиона рублей потерпевшим по уголовному делу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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