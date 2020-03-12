Александр Морозов: Поправки в Конституцию отвечают запросу на справедливость

12 марта на внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области региональные парламентарии абсолютным большинством голосов одобрили закон о внесении поправок в Конституцию РФ.

Проект повестки внеочередной сессии Заксобрания содержал только один вопрос - о рассмотрении закона РФ о поправке к Конституции России "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Перед голосованием к парламентариям обратился губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Травников. Глава региона отметил: все выступления президента продемонстрировали, что все его действия направлены на консолидацию и объединение нашей страны. По словам Травникова, глава государства заслуживает поддержки в таких намерениях, действиях и решениях, которые он принял, сопровождая весь процесс поправок в Конституцию РФ.

В итоге за принятие поправок в Конституцию проголосовали 59 депутатов из 68 присутствующих. Фракция "Единой России" в Заксобрании единогласно поддержала закон.

- Поправки в Конституцию, устанавливающие запрет для высших должностных лиц регионов, сенаторов, депутатов Госдумы и других представителей власти на получение вида на жительство за границей или двойного гражданства, - отвечает важнейшему запросу общества на справедливость. Такие изменения - большой шаг в направлении национализации элит: люди, занимающие столь высокие посты во власти будут руководствоваться интересами нашей страны, а не какой-то другой. Это важно и для государства, и для его жителей, - прокомментировал итоги голосования замсекретаря областной "Единой России", председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности областного Заксобрания Александр Морозов.

Напомним, что общероссийское голосование по закону об изменении конституции РФ пройдет 22 апреля.