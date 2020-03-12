Чемпионат мира по хоккею с мячом перенесли с весны на осень

Чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Иркутске, перенесен из-за распространения коронавируса.

Турнир должен был пройти с 29 марта по 5 апреля, однако по решению Международной федерации хоккея с мячом он состоится в октябре, сообщает пресс-служба организации. При этом место проведении турнира останется прежним.

Причиной для такого решения стало распространение коронавируса по разным странам. Организаторы чемпионата мира и Международная федерация хоккея с мячом приняли решение не подвергать лишнему риску участников и гостей соревнований. Тем более что ранее сборная Казахстана приняла решение не выступать на чемпионате мира, были определенные сомнения и у других команд.

"В связи с этим хочется провести в Иркутске хороший и честный чемпионат мира при участии лучших команд и в лучших условиях, - сказал президент FIB Борис Скрынник. - Мы хотим, чтобы проведению турнира не мешали никакие негативные моменты. Мы считаем, что перенос - лучшее решение для всех и для хоккея с мячом".