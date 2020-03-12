Правительство Кемеровской области и "РусГидро" заключили соглашение, по которому совместно будут решать судьбу Крапивинского гидроузла. Его начали строить еще в середине 1970-х, а к концу 1980-х, выполнив почти половину работ, "заморозили".

Для того чтобы развивать экономику и жилищное строительство, стабильно обеспечивать область водными ресурсами, поток воды в реке Томи в районе Кемерова должен быть 350 кубометров в секунду. Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости

Достраивать или демонтировать? Этот вопрос за прошедшие десятилетия поднимался неоднократно. Для ответа на него привлекли специалистов ВНИИ гидротехники имени Б. Е. Веденеева. Они целый год исследовали состояние гидротехнических сооружений и пришли к выводу: использовать их можно. А если еще и установить на ГЭС современное оборудование, то ее проектная мощность увеличится с 300 до 345 мегаватт. Чем не вклад в развитие альтернативной энергетики в угледобывающем регионе?

Однако проектировщики гидроузла главной в списке задач (а туда входили и борьба с наводнениями, и рекреация) видели совсем другую.

- Для того чтобы развивать экономику и жилищное строительство, стабильно обеспечивать область водными ресурсами, поток воды в реке Томи в районе Кемерова должен быть 350 кубометров в секунду. Реально главная водная артерия Кузбасса дает 55 кубометров, - отмечает ведущий инженер института экологии человека федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Андрей Егоров. - При этом восемьдесят процентов годового стока приходится всего на два с половиной месяца, а в летнюю и зимнюю межень уровень воды опускается до критической отметки.

По словам ученого, сто лет назад наблюдения за Томью давали похожую картину. И, чтобы регулировать уровень и качество воды в реке, обеспечить потребности населения в важнейшем ресурсе, был разработан проект Крапивинского гидроузла с водохранилищем, которое должно было наполняться во время паводков. Проект с самого начала задумывался как экологический, предусматривающий около ста природоохранных мероприятий. В том числе подготовку ложа водохранилища с установлением двухкилометровой водоохранной зоны с особым режимом водопользования, вынос всех предприятий - загрязнителей воды и воздуха из зоны водосбора, сохранение биосферной среды в правобережной части бассейна Томи, а также строительство в ее верховьях сооружений для глубокой очистки сточных вод.

На то, что гидроузел, который все еще находится в федеральной собственности, позволит решить ряд экологических и других проблем Кузбасса, надеются и инициаторы завершения строительства. Но прежде всего нужно просчитать все риски, включая социальные, определив влияние объекта на окружающую среду. А потом уже принимать решение - завершить его или ликвидировать.

- Строительство ГЭС остановили отнюдь не шахтерские забастовки, не действия "зеленых" и не чересчур жесткие экологические требования, а заключение госэкспертизы: не было выполнено одно из основных условий проекта - из 45 очистных сооружений построили только восемь, - напомнил Андрей Егоров.

В 2000-х попытка "реанимации" гидроузла, включенного в "Стратегию социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года", тоже сорвалась из-за отсутствия очистных сооружений. С тех пор масштабы неконтролируемого гидрологического изменения окружающей природной среды заметно выросли. Сегодня в зоне предполагаемого водохранилища - более сорока участков угольных недр, разрабатываемых открытым способом. Плюс участки, на которые еще только выданы лицензии.

Сегодня из 355 кубометров сточных вод, сбрасываемых в реки и озера ежегодно, очищается не более 23 процентов. Как подтвердил представитель областной прокуратуры Евгений Смычков, природопользователи строят очистные сооружения разве что по понуждению надзорного органа. За год взыскано 4,7 миллиона рублей штрафов.

- На Кузбасс приходится четверть объема всех загрязненных вод СФО, по состоянию водных объектов он на последнем месте за Уралом, - подчеркивает председатель комиссии Общественной палаты Кемеровской области Андрей Переладов. - У нас сохраняется тенденция отрицательных результатов анализов на химический и биологический составы по санитарным нормам. В Тайге и Юрге эти показатели достигают девяноста процентов всех взятых проб. И если вклад крупных предприятий еще можно отследить по договорам водопользования, то сбросы из ливневой канализации, как и залповые выбросы в атмосферу с открытых разработок угля, никак не анализируются.

Шлейфы от выбросов, по данным ученых, ложатся на зеркало водохранилища и зону водосбора. По словам директора Института водных и экологических проблем СО РАН Александра Пузанова, сегодня главная беда Томи - диффузные, рассредоточенные стоки, доля которых достигает восьмидесяти процентов. Причем весомую лепту вносят предприятия агропрома: в сельских районах содержание нитратов и нитритов в водоемах, по словам экспертов, может превышать норму в тысячу раз. В результате экосистема гибнет, воды в реках и самих рек становится все меньше.

В Кузбассе - полторы сотни водопользователей, а программы полноценного и объективного наблюдения за водными объектами нет.

- Современная система государственного мониторинга - это чуть более сорока гидропостов, которые выдают процентов десять информации. Основной же массив данных приходится на предприятия, - отмечает завлабораторией моделирования геоэкологических систем Кемеровского филиала Института вычислительных технологий СО РАН Евгений Счастливцев. - Для перехода на непрерывный контроль в потоковом режиме необходимо устанавливать датчики. В России подходящих нет, а импортные далеко не всем по карману. Да и предприятия не заинтересованы, учитывая, что законодательство к этому не обязывает.

Словом, как выразился член Общественной палаты Кузбасса, доктор биологических наук Юрий Манаков, загонять Томь в ее сегодняшнем состоянии в водохранилище недопустимо - получится большая грязная лужа. И тогда прогнозировать благоприятную экологическую ситуацию в бассейне реки эксперты не берутся. Но они полагают, что Крапивинский гидроузел - своего рода лакмусовая бумажка. Он может либо превратиться в инвестиционный проект, либо стать веским аргументом для улучшения качества водопользования и создания современной системы государственного мониторинга состояния водных ресурсов. Учитывая, что в Кузбассе инструменты для этого есть.

Тем временем

Планы по завершению строительства Крапивинской ГЭС заставили Общественную палату Кузбасса обратиться к федеральным, региональным органам государственной власти и контролирующим органам с рекомендациями. В их числе: обсудить возможность строительства гидроузла с руководством Томской области, вынести вопрос на общественное обсуждение, а также провести на эту тему расширенное заседание Общественного экологического совета при губернаторе Кемеровской области.