Новости

"Всё хорошо": дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери 12:21
Весеннюю сессию ПАСЕ могут отменить из ситуации с коронавирусом 12:21
На Кубани спасли 23-летнего моряка, получившего инсульт в рейсе 12:20
ЕС завершает работу над ратификацией визового соглашения с Минском 12:19
Индекс РТС упал на 7,8%, вернувшись к уровню июля 2017 года 12:17
В Саратове освободили второго подростка по делу о нападении на школу 12:03
Ford закрывает дилеров и уходит в онлайн 12:01
В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя 11:59
Анна Кузнецова поможет школьникам устроиться на работу в летние каникулы 11:55
Врач опроверг фейк о "простом способе защиты" от COVID-19 11:49
Депутаты Башкирии поддержали поправки в Конституцию страны 11:46
Совфед сократил международные контакты из-за пандемии коронавируса 11:45
Интервенции ЦБ в поддержку нацвалюты составили 3,6 млрд рублей 11:45
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменен 11:42
Лидер Little Big рассказал о песне группы для "Евровидения" 11:41
Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали поправки в Конституцию РФ 11:39
Депутаты Иркутской области поддержали поправки в Конституцию 11:39
Игрок НБА пошутил на тему коронавируса и заразился им 11:35
В Югре на магистральном газопроводе произошла авария 11:34
Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области 11:34
В Крыму пограничники задержали подозреваемую в крупной краже украинку 11:29
В Сибири депутаты поддержали поправки в Конституцию 11:29
Киев и Донбасс договорились о прямом диалоге по урегулированию конфликта 11:27
Савичева отменила гастрольный тур по Дальнему Востоку из-за травмы 11:26
Экс-сотрудника новосибирской мэрии поймали на взятке в 100 тысяч 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 11:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-сотрудника новосибирской мэрии поймали на взятке в 100 тысяч

Текст: Никита Зайков

В отношении бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска возбуждено уголовное дело о получении взятки. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, 42-летний экс-чиновник получил незаконное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

В Барнауле арестовали гендиректора крупной строительной компании

Крупную взятку обвиняемому посулил знакомый, руководитель одной из коммерческих фирм. В обмен бизнесмен попросил решить в его пользу вопрос об утверждении схемы расположения участка по улице Сурикова на кадастровом плане территории. Начальник управления подготовил нужные документы и, используя свой авторитет, согласовал проекты постановлений и отдал на утверждение.

Это произошло весной прошлого года, в мае были вынесены соответствующие постановления. Примечательно, что до этого заявления собственников земельных участков об их перераспределении были возвращены мэрией без исполнения. В частности, из-за того, что на территории отсутствовал проект межевания. В его получении заявителям также было отказано со стороны городского департамента строительства и архитектуры.

Спустя почти год экс-чиновник был задержан. Уголовное дело в отношении него возбуждено по материалам оперативников областного Управления ФСБ России. Он обвиняется по статье о получении взятки должностным лицом, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об аресте подозреваемого.

Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Путин назвал Ходорковского жуликом
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием в регионах России
Киев и Донбасс договорились о прямом диалоге по урегулированию конфликта
Ирак и Кувейт снизили цены на нефть после Саудовской Аравии
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах