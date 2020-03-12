Экс-сотрудника новосибирской мэрии поймали на взятке в 100 тысяч

В отношении бывшего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска возбуждено уголовное дело о получении взятки. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, 42-летний экс-чиновник получил незаконное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Крупную взятку обвиняемому посулил знакомый, руководитель одной из коммерческих фирм. В обмен бизнесмен попросил решить в его пользу вопрос об утверждении схемы расположения участка по улице Сурикова на кадастровом плане территории. Начальник управления подготовил нужные документы и, используя свой авторитет, согласовал проекты постановлений и отдал на утверждение.

Это произошло весной прошлого года, в мае были вынесены соответствующие постановления. Примечательно, что до этого заявления собственников земельных участков об их перераспределении были возвращены мэрией без исполнения. В частности, из-за того, что на территории отсутствовал проект межевания. В его получении заявителям также было отказано со стороны городского департамента строительства и архитектуры.

Спустя почти год экс-чиновник был задержан. Уголовное дело в отношении него возбуждено по материалам оперативников областного Управления ФСБ России. Он обвиняется по статье о получении взятки должностным лицом, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. В ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об аресте подозреваемого.