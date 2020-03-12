16.02 В Испании закрылись крупнейшие музеи

Все музеи, находящие в подчинении министерства культуры Испании, закрыли двери для посетителей до дальнейших указаний, проведение выставок также отложено на неопределенный срок. Впервые с окончания Гражданской войны 1936-1939 годов не работает музей Прадо. В сады и парки туристов пока пускают. Растет список закрытых из-за угрозы вируса театров и развлекательных центров (эти решения принимают местные власти). Власти ряда регионов приняли решения о закрытии учебных заведений. В Испании подтверждено 2968 случаев инфицирования коронавирусом, 84 человека скончались.

14.33 Чемпионат мира по хоккею с мячом отложили на полгода

Чемпионат мира, который должен был пройти в Иркутске с 29 марта по 5 апреля, перенесен на октябрь из-за распространения коронавирусной инфекции. Как отмечает пресс-служба Международной федерации хоккея с мячом, точные даты станут известны позднее. Чемпионат мира 2021 года в Сыктывкаре должен пройти в запланированные сроки. Кроме того, принято решение, что мужской чемпионат мира по хоккею с мячом в 2022 году также пройдет в России.

14.12 Турпоток из России сократился почти вдвое

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что поток туристов за границу из РФ в последние дни сократился на 60%, въездной туризм - на 20-30%. При этом существенного спада внутреннего туризма в России не наблюдается. "На прошлой неделе, когда были праздники, весь юг страны - Краснодарский край, Крым, а также Калининград и некоторые другие направления - был на 100% забронирован", - сообщила она. Также она отметила, что работает над вопросом об оказании помощи выездным туроператорам, оказавшимся в сложной ситуации. "Нам бы не хотелось повторения волны банкротства, которая была в 2014 году", - сказала она.

13.57 США на 30 дней закрывают авиасообщение с Европой

Соединенные Штаты с 13 марта на 30 дней запрещают въезд из стран Европы. Как заявил президент США Дональд Трамп, ЕС не принял своевременно меры предосторожности для предотвращения распространения коронавируса, и теперь США вынуждены дать свой "беспрецедентный" ответ. Примечательно, что на Великобританию ограничения не распространяются, на перевозку товаров и грузов они также не повлияют. В Брюсселе уже осудили одностороннее решение властей США. Между тем в Вашингтоне был объявлен режим ЧС - после того как общее число заболевших в городе достигло 10 человек. Режим ЧС дает возможность вводить обязательный карантин, а также преследовать по закону продавцов, которые завышают цены.

12.45 В Китае пик эпидемии прошел

Минздрав КНР заверил, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден. "Во всех городах провинции Хубэй, за исключением Уханя, в течение уже недели не зарегистрировано новых случаев заражения. За пределами провинции было выявлено семь новых случаев, из которых шесть - ввозные. Эти данные свидетельствуют о том, что в целом пик этой волны эпидемии в стране уже прошел", - заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

11.09 В Турции предложили перенести начало туристического сезона

Туристическая отрасль Турции ожидает от правительства мер поддержки, заявил РИА Новости представитель местной Ассоциации туроператоров. Ранее власти Турции призвали отельеров и туроператоров перенести на месяц начало туристического сезона. По словам министра культуры и туризма Мехмета Эрсоя, в условиях распространения коронавируса это было бы правильным решением.

10.48 В Австрии отменили занятия

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о приостановке занятий в школах и университетах в рамках борьбы с коронавирусом, предполагается перевести всех на дистанционное обучение. Сейчас власти решают, как лучше всего организовать образовательный процесс через онлайн-платформы. Кстати, сам Курц в ближайшее время не будет встречаться со своими пожилыми родителями, дабы не подвергать их риску заражения. Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии достигло 302.

10.32 Вирус добрался до Кубы

Первые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы на Кубе. Речь идет о четырех туристах из Италии. После появления симптомов болезни их поместили в карантин, у троих тесты дали положительный результат на COVID-19. Теперь власти проверяют всех, кто контактировал с ними. Объявлена эпидемия в Словении, первые жертвы коронавируса появились в Греции, Польше и Австрии.

05.21 Актер Том Хэнкс заразился коронавирусом

Американский актер Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом и изолированы в госпитале австралийского города Голд-Кост. Супруги чувствовали себя уставшими, словно у них "простуда и легкая лихорадка", сообщил Хэнкс на своей странице в "Инстаграме". Тесты на коронавирус оказались положительными. В Австралию 63-летний актер приехал для съемок в фильме об Элвисе Пресли, где он исполняет роль менеджера певца.

01.21 В Италии закрывают магазины и рестораны

Правительство Италии приняло решение ради борьбы с коронавирусом закрыть торговые точки, бары и рестораны, однако им оставлена возможность доставлять продукты и блюда на дом. При этом супермаркеты, аптеки, банки и почтовые отделения продолжат работу в обычном режиме. Как сказал премьер-министр Джузеппе Конте, здоровье итальянцев для него на первом месте, ради этого и были введены ограничения. "Через несколько недель мы увидим результат наших усилий. Мы должны держать сейчас дистанцию, чтобы потом обняться со всей возможной теплотой", - заявил глава правительства. Итальянцу, инфицированному коронавирусом и нарушившему запрет выходить из дома, за поход в супермаркет грозит до 12 лет лишения свободы.