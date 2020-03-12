В 2018 году товарооборот между Россией и КНР составил 107 миллиардов долларов, в 2019-м - 110. Однако главными торговыми партнерами Китая остаются США (в 2018 году - 623 миллиарда долларов), ЕС (681), страны АСЕАН (586), Япония (327) и Корея (312). Доля России во внешнеторговом обороте КНР - при всех колоссальных усилиях последних лет - всего 2,3-2,4 процента. Кстати, в 1995 году было два процента. Все это говорит о том, что Россия для КНР не является важным торговым партнером. Структура экспорта в Китай нам досталась из девяностых годов - нефть, газ, лес. Запуск газопровода "Сила Сибири", поставки по которому планируется наращивать и, в конечном итоге, выйти на уровень 35 миллиардов кубометров в год, по прибыли перекроет любые поставки из регионов, не связанные с энергоносителями.

Другая проблема в том, что для Китая мы не являемся страной приоритетных инвестиций. В 2019 году инвестиции КНР в Великобританию, Францию, Германию и Италию составили 24 миллиарда долларов. А в Россию с 1991 года Китай суммарно вложил, по самым оптимистичным подсчетам, тридцать миллиардов долларов. Китайский инвестор никогда не вкладывает собственные средства - он понесет договор с российским партнером в банк, где ему напомнят о необходимости застраховать кредит и инвестиции в государственном агентстве страхования экспортных и импортных операций. Когда потенциальный инвестор придет в бюро этого агентства, ему покажут специальную таблицу, в которой Россия не относится к категории стран безопасных инвестиций. То есть кредит, конечно, можно брать, но только на свой страх и риск.

А зачем это надо китайскому инвестору? Он лучше вложится в экономику Малайзии, Индонезии или Бразилии. Поэтому, несмотря на создание совместных российско-китайских инвестиционных фондов (что очень хорошо), большинство наших предпринимателей просто не понимает, как работает банковский инвестиционный сектор Поднебесной. Создать СП на российской территории с китайскими инвестициями очень затруднительно.

Третий блок проблем связан с реализацией американо-китайского торгового соглашения. В ближайшие два года Китай должен будет закупить у США продуктов на 200 миллиардов долларов. В обязательном порядке - соевые бобы, масличные культуры, мясо, хлопок, морепродукты, пшеницу, кукурузу, муку, джемы, фрукты и желе на 32 миллиарда долларов. Россия рассчитывала экспортировать ряд товаров из данного списка - минсельхоз РФ вел долгие переговоры об этом. Но сейчас Китаю нужно "расчищать место" под закупки американской продукции, которая хоть и навязана, но во многом дешевле аналогичной продукции стран-конкурентов. Так, американская соя дешевле аргентинской. России заключать с КНР договоры о поставках сельхозпродукции будет значительно сложнее.

Так или иначе, попытки зайти на китайский рынок со стороны нашего бизнеса будут. По словам президента Союза зернопереработчиков Алтая Валерия Гачмана, многие сибирские мукомолы всеми силами стремятся пробиться и закрепиться на рынке КНР. Здесь важно отметить, что в Китае прибыль мукомолов не превышает одного-двух процентов, несколько крупнейших холдингов дотируются государством. И надо признать, что китайский мукомольный рынок - это, по большому счету, не рынок, поскольку он напрямую зависит от региональных властей. И это не коррупция, а плановое построение бизнеса.

Другой важный момент связан с особенностями потребления муки. Если, например, в США ее в основном используют для выпечки хлеба, то в Китае - для производства лапши (35 процентов) и пампушек (30), и требования к муке очень высокие. Правда, структура питания в Поднебесной меняется, что связано прежде всего с ростом среднего класса, численность которого достигла 400 миллионов человек. Эта категория потребителей отказывается от мучного, и потребление лапши и пампушек в последние годы снижается. При этом рынок лапши поделен между двумя китайскими компаниями. Но пока российские предприятия не выйдут на электронные торговые площадки Китая, на этот рынок им не пробиться. Любопытно, какие российские продукты присутствуют на Tmall или Taobao: муки, зерна и сои там нет (хотя эти позиции можно выставлять), а есть изделия, часть которых малоизвестна или непопулярна у самих россиян. Но здесь главное - адаптировать свою продукцию под вкусовые запросы китайцев. Кстати, разговоры о том, что Россия поставляет много мороженого в Китай - миф. На восемьдесят процентов "российское" мороженое в КНР - подделки. По существу, российское брендирование на китайском рынке провалено.

Что делать? Для вхождения в Китай уместна тактика "медленного просачивания" и приучения к своей марке местных дистрибьюторов. Поначалу вы продаете свой товар по ценам значительно ниже, чем рыночные. Все понимают, что вы демпингуете, но вокруг вас все равно соберется некая устойчивая группа китайских бизнесменов. За два-три года марка, которую вы там зарегистрируете, станет привычной. Чтобы раскрутить новый бренд, нужно входить в социальные сети, сотрудничать с блогерами. Следует учитывать региональные особенности - китайские провинции очень разные. На операционную прибыль вы сможете выйти лишь спустя два-три года. За этот период будут попытки украсть бренд, подделать продукцию. Наконец настанет момент, когда надо будет открывать собственное представительство, создавать СП или предприятие на китайском рынке. Многие наши соотечественники торопятся c открытием, и это ошибка. Потом можно заняться оптимизацией налогов, становясь резидентами свободных экономических зон, зон свободной торговли, технопарков и так далее.

Китайский рынок, сотканный из нюансов, - это большой риск. Заходя на него, помните: никто за вас ничего делать не будет. Если нет денег, чтобы удержаться на рынке первые годы, значит, нечего туда стремиться. Но даже если у вас ничего не получится в Китае, это не трагедия - есть рынки Вьетнама, Индонезии и других стран Юго-Восточной Азии.