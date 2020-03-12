Сибирский федеральный округ занял второе место после Южного ФО по объему мощностей солнечных фотоэлектрических установок, введенных в эксплуатацию бизнесом за последние шесть лет.

В СФО этот показатель составил 1 МВт 583 кВт, в ЮФО - 11 МВт 377 кВт. На третьем месте оказался Дальневосточный федеральный округ с 1 МВт 240 кВт.

Такие данные приводят аналитики международной компании Neosun Energy. По данным исследования, общая мощность фотоэлектрических установок в России к декабрю 2019 года достигла 15 МВт 494 кВт (без учета крупных государственных солнечных электростанций (СЭС), а также установок, используемых частными лицами). При этом 91,3 процента всех коммерческих мощностей солнечной генерации введено за последние два года. Еще три года назад в России не было ни одной частной СЭС, мощность которой превышала бы один мегаватт. С 2018 года работают уже три фотоэлектрических установки мощностью более одного мегаватта.

Спрос на солнечную генерацию в Сибири и на Дальнем Востоке ежегодно растет на тридцать-пятьдесят процентов. Одна из главных причин - в том, что мини-СЭС стали доступнее. Из последних примеров - в Новосибирске на крыше торгового центра "Кронос" в 2018 году смонтирована электростанция мощностью 20 кВт, в июле прошлого года в учебно-тренировочном центре (УТЦ) "Семинский перевал" в Республике Алтай установлена пилотная солнечная электростанция мощностью 80 кВт. Центр стал первым из российских горнолыжных баз, оснащенным солнечными батареями. В 2020 году его руководство планирует довести "солнечные" мощности до 150 кВт.

По словам генерального директора УТЦ Николая Мелехова, в высокогорном районе электроэнергия обходилась дорого - семь рублей за один киловатт-час. После установки солнечных батарей ее стоимость была сведена практически к нулю. По оценке аналитиков, установка позволит экономить на электричестве до четырех миллионов рублей в год.

- Последние несколько лет в мире наблюдается бурный рост рынка корпоративных закупок возобновляемой энергии. По данным BloombergNEF, в 2019 году рынок вырос на рекордные 44 процента. За прошедший год было подписано контрактов на строительство 19,5 гигаватта мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в интересах частного бизнеса, - сообщил генеральный директор Neosun Energy Илья Лихов.

Как отмечают эксперты, у российских коммерческих предприятий популярность мини-СЭС также растет. Станции устанавливают на объектах коммерческой и промышленной недвижимости, а в Сибири они наиболее актуальны для владельцев личных подсобных хозяйств и ферм, дачных сообществ, коммерческой недвижимости, в том числе складских помещений, гостиниц.

- Рост интереса бизнеса к "зеленым" технологиям сегодня обусловлен не только экологической сознательностью, но, в первую очередь, умением считать деньги и возможностью получить независимый источник энергоснабжения. По нашим оценкам, в 2020 году спрос на солнечные электростанции со стороны российских компаний вырастет как минимум на шестьдесят процентов в количественном выражении и до двухсот процентов по объему установленной мощности, - отмечает Илья Лихов. - В целом мы ожидаем уверенного роста рынка ВИЭ. Способствовать ему будет доступная цена солнечных электростанций, высокая скорость строительства и окупаемости таких решений, а также желание бизнеса снизить свою зависимость от роста цен на электроэнергию и топливо.

Эксперт уверен, что условия для развития солнечной энергетики есть во всех федеральных округах. Например, обилие солнечных дней в южной части Центрального федерального округа, Урала и Поволжья. К примеру, в таких городах как Пенза, Воронеж, Казань, Екатеринбург, Томск, Новосибирск или Красноярск правильно спроектированная и построенная на базе качественного оборудования солнечная энергоустановка сгенерирует более 1 150 киловатт-часов в год на один киловатт мощности. Это превосходит средние показатели расчетной выработки солнечных электростанций Германии, которая входит в число лидеров по вводу СЭС среди стран ЕС.