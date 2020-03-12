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12.03.2020 17:12
Проект: В регионах

Парламент Красноярского края поддержал поправки в Конституцию РФ

Сегодня состоялось заседание сессии Законодательного собрания Красноярского края, на котором обсуждался проект федерального закона о поправках к Конституции "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", инициированный президентом России Владимиром Путиным.
Фото: Фото пресс-службы Законодательного собрания Красноярского края Фото: Фото пресс-службы Законодательного собрания Красноярского края
Фото: Фото пресс-службы Законодательного собрания Красноярского края

В начале заседания губернатор Красноярского края Александр Усс выступил перед парламентариями, обозначив свою позицию по этому вопросу.

"Всего в истории России было пять Конституций. Тому тексту, который мы сегодня имеем, уже более четверти века. Те изменения, которые за это время произошли в стране, не просто дают возможность, а диктуют необходимость откорректировать текст базового закона государства. Президент России Владимир Владимирович Путин предложил небольшое количество поправок, но после того, когда идея изменения Конституции начала обсуждаться в стране, то количество предложений по изменению основного закона возросло кратно. И в этой связи мы с полным на то основанием можем говорить, что в абсолютном большинстве эти поправки, эти предложения - народные, которые инициированы самими гражданами. Что касается процедуры голосования, то эта процедура в высшей степени демократична. В первую очередь, ее обсуждал и принимал наш парламент, две палаты парламента. Наш парламент является таким, каким мы - народ России - его избрали. Это наш парламент, который отражает волю народа. Второй этап - голосование на уровне региональных законодательных собраний. Сегодня в этом составе ответственные, профессиональные люди. Я горжусь тем, что в свое время был председателем Законодательного собрания Красноярского края. Третий уровень - всенародное голосование. Оценивая эту процедуру, я могу абсолютно искренне сказать, что предложить что-то более демократичное практически невозможно. Именно поэтому я уверен, что поправки в Конституцию будут одобрены Законодательным собранием Красноярского края и будут поддержаны большинством наших красноярцев", - заявил Александр Усс.

По итогам обсуждения парламент Красноярского края поддержал законопроект о внесении поправок в Конституцию России более чем двумя третями голосов, 39 депутатов проголосовали "за", четверо парламентариев воздержались.

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