Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области

На севере Иркутской области в селе Казачинское в горящем доме погибли трое детей и двое взрослых.

Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, пожар начался поздно ночью - сообщение на пульт поступило в 00:45 (19:45 МСК). На место выехали сразу две пожарные машины, однако к этому времени деревянный дом был полностью охвачен огнем. Владелица дома была на улице - именно она сообщила, что внутри горящего здания остались пять человек.

Открытый огонь пожарные потушили за полчаса. Под обрушившимися конструкциями сотрудники газодымозащитной службы обнаружили тела двух взрослых - 25-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех детей: 2, 3 и 6 лет.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

ГУ МЧС по Иркутской области в связи с резким ростом пожаров с гибелью людей объявило декадник безопасности. По словам Виктора Пашкова, заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору, с начала года на территории Иркутской области произошло 1038 пожаров, на которых погибло 49 человек, в том числе восемь детей.