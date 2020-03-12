Новости

"Всё хорошо": дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии матери 12:21
Весеннюю сессию ПАСЕ могут отменить из ситуации с коронавирусом 12:21
На Кубани спасли 23-летнего моряка, получившего инсульт в рейсе 12:20
ЕС завершает работу над ратификацией визового соглашения с Минском 12:19
Индекс РТС упал на 7,8%, вернувшись к уровню июля 2017 года 12:17
В Саратове освободили второго подростка по делу о нападении на школу 12:03
Ford закрывает дилеров и уходит в онлайн 12:01
В Крыму полиция выстрелами остановила пьяного водителя 11:59
Анна Кузнецова поможет школьникам устроиться на работу в летние каникулы 11:55
Врач опроверг фейк о "простом способе защиты" от COVID-19 11:49
Депутаты Башкирии поддержали поправки в Конституцию страны 11:46
Совфед сократил международные контакты из-за пандемии коронавируса 11:45
Интервенции ЦБ в поддержку нацвалюты составили 3,6 млрд рублей 11:45
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в США отменен 11:42
Лидер Little Big рассказал о песне группы для "Евровидения" 11:41
Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали поправки в Конституцию РФ 11:39
Депутаты Иркутской области поддержали поправки в Конституцию 11:39
Игрок НБА пошутил на тему коронавируса и заразился им 11:35
В Югре на магистральном газопроводе произошла авария 11:34
Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области 11:34
В Крыму пограничники задержали подозреваемую в крупной краже украинку 11:29
В Сибири депутаты поддержали поправки в Конституцию 11:29
Киев и Донбасс договорились о прямом диалоге по урегулированию конфликта 11:27
Савичева отменила гастрольный тур по Дальнему Востоку из-за травмы 11:26
Экс-сотрудника новосибирской мэрии поймали на взятке в 100 тысяч 11:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 11:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области

Текст: Екатерина Дементьева

На севере Иркутской области в селе Казачинское в горящем доме погибли трое детей и двое взрослых.

Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, пожар начался поздно ночью - сообщение на пульт поступило в 00:45 (19:45 МСК). На место выехали сразу две пожарные машины, однако к этому времени деревянный дом был полностью охвачен огнем. Владелица дома была на улице - именно она сообщила, что внутри горящего здания остались пять человек.

Под Томском при пожаре из-за сигареты погибла семья из трех человек

Открытый огонь пожарные потушили за полчаса. Под обрушившимися конструкциями сотрудники газодымозащитной службы обнаружили тела двух взрослых - 25-летнего мужчины, 27-летней женщины и трех детей: 2, 3 и 6 лет.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

ГУ МЧС по Иркутской области в связи с резким ростом пожаров с гибелью людей объявило декадник безопасности. По словам Виктора Пашкова, заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору, с начала года на территории Иркутской области произошло 1038 пожаров, на которых погибло 49 человек, в том числе восемь детей.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Путин назвал Ходорковского жуликом
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием в регионах России
Киев и Донбасс договорились о прямом диалоге по урегулированию конфликта
Ирак и Кувейт снизили цены на нефть после Саудовской Аравии
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах