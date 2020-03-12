Травников: Поправки в Конституцию детализируют обязательства государства

Поправки в Конституцию впервые детализируют и фиксируют социальные обязательства государства перед жителями страны. На это особо обратил внимание губернатор Новосибирской области Андрей Травников, выступая 12 марта на внеочередной сессии Законодательного собрания региона.

Глава области отметил, что в действующей редакции Конституции 1993 года есть правильные положения, которые направлены на защиту социальных интересов граждан, но они очень общие, декларативные.

- Впервые появились формулировки, которые четко фиксируют обязанности государства, обязанности власти перед своими гражданами. Например, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, других социальных выплат и льгот. Такой конкретики раньше в Конституции не было, - подчеркнул Андрей Травников.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, депутаты заксобрания единогласно одобрили пакет поправок, предложенных для внесения в Конституцию РФ.

По мнению губернатора Андрея Травникова, это стало возможно благодаря консолидированной работе депутатов, представителей исполнительной власти. Спикер заксобрания региона Андрей Шимкив, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, также отметил слаженную работу всех фракций регионального парламента. По его словам, каждая поправка важна. Особо он выдел те, что касаются неделимости территории РФ, верховенства российского права над международным, социальных норм и гарантий.

Важнейшим приоритетом госполитики России объявлены дети. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство берет на себя заботу о сиротах. Кроме того, прописывается защита семьи, материнства, отцовства, института брака.

Руководитель Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества, доктор социологических наук Константин Антонов, комментируя итоги сессии, сказал, что принятые поправки - это и есть закрепление в основополагающем документе "народных представлений" о государстве, в котором мы живем.

- Конституция - это документ, в котором отражаются представления граждан о том, как должна развиваться страна, какой она должна быть, - сказал Антонов.