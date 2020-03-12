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12.03.2020 06:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кредит доверия

В Алтайском крае резко выросло количество краж с банковских карт
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 53(8107)
В Алтайском крае в прошлом году количество хищений с банковских карт выросло на шестьдесят процентов. И хотя полицейские стали чаще выявлять злоумышленников - число уголовных дел, переданных в суд, в регионе увеличилось почти в два раза, - это не останавливает преступников. Они находят все новые способы обмана. Как уберечься от мошенников? Эксперты советуют выбирать для покупок только проверенные интернет-магазины и никому не раскрывать данные банковских карт.

- Сегодня жители Алтайского края используют более четырех миллионов банковских карт, - сообщил главный эксперт отделения "Барнаул" Банка России Михаил Метелев. - Оборот денежных средств с их помощью в прошлом году составил около 500 миллиардов руб-лей, в том числе 62 миллиарда пришлось на покупки через интернет. Именно в этом сегменте зафиксировано больше всего случаев мошенничества, поскольку не требуется предъявлять банковскую карту, достаточно ее реквизитов. Большинство краж происходит по вине владельцев карт: зачастую они сами переводят средства на счета мошенников либо передают им свои данные.

Фото: Photoxpress
Можно ли спасти от злоумышленников деньги на своих банковских счетах

В Алтайском крае количество таких краж увеличилось на шестьдесят процентов - с 2 519 в 2018 году до 4 053 в 2019-м. По словам начальника отдела по раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю Евгения Прохорова, сегодня насчитывается около 35 видов мошенничеств, при которых преступникам с помощью интернета, сотовой связи и других коммуникационных технологий удается выманивать или похищать средства с банковских карт.

- Мошенники часто звонят тем, кто продает свои вещи на популярных сайтах. Они предлагают перечислить деньги на счет продавца и уговаривают выдать все реквизиты банковской карты либо подключить им удаленный доступ к карте. А потом снимают все деньги или с помощью онлайн-сервисов оформляют на ее владельца кредит, тем самым увеличивая сумму ущерба, - пояснил он.

По-прежнему популярен у мошенников проверенный способ "ваш сын попал в ДТП". Они звонят ночью, и люди спросонья часто соглашаются отдать деньги. Суммы такой псевдовзятки порой доходят до 500 тысяч рублей.

- Преступники часто представляются сотрудниками службы безопасности банков и сообщают, что с карты клиента якобы совершена несанкционированная операция. Предлагают срочно перевести средства на резервный счет и под этим предлогом узнают реквизиты его банковской карты. Надо помнить, что банки не звонят по таким поводам и не рассылают СМС-сообщения, они просто блокируют карту, а потом клиент приходит в банк разбираться, что произошло, - пояснил Евгений Прохоров.

Среди распространенных видов мошенничества также создание фишинговых (поддельных) сайтов по оформлению кредитов, страховок, туристических и других услуг. Люди оставляют на таких сайтах заявки со всеми своими данными. После этого им звонят преступники и предлагают оплатить, например, страховку для получения кредита. Доходит до курьезных случаев, когда потенциальный заемщик в надежде получить сто тысяч рублей кредитных средств переводит мошенникам за "услуги" до восьмидесяти-девяноста тысяч рублей.

Пожилым людям, которые заказывали БАДы в интернете, мошенники звонят под видом представителей правоохранительных органов, говорят, что их обманули при покупке товаров, и теперь им положена большая компенсация. Но чтобы ее получить, нужно оплатить подоходный налог и страховку. Также много случаев, когда люди приобретают товары в интернете, отправляют деньги, но не дожидаются заказанного.

Фото: iStock
В МВД сообщили о росте числа поддельных банковских карт в России

- Все эти способы мошенничества хорошо известны, но они по-прежнему активно используются преступниками, потому что люди продолжают верить и сами перечисляют им деньги либо раскрывают свои персональные данные, - подчеркнул Евгений Прохоров. - В девяноста пяти процентах случаев эти преступления совершают жители других регионов. Как правило, онлайн-мошенничеством занимаются молодые люди, которые создают фишинговые сайты, скупают базы данных. Если речь идет о мошенничестве с онлайн-кредитами, то тут работают целые группы - псевдоколл-центры. В прошлом году мы направили в суд дело организованной группы из Новосибирска, в которую входило больше двадцати человек, а перед Новым годом задержали семнадцать участников еще одного незаконного колл-центра. В общей сложности в 2019 году в суд было передано 704 уголовных дела, что почти в два раза больше, чем в 2018-м, когда в мы направили с суды 360 таких дел.

В тех случаях, когда преступления удается раскрыть и поймать злоумышленников, пострадавшим возвращают деньги. Михаил Метелев отметил, что если деньги с банковских карт были сняты в результате сбоя или взлома системы, банк компенсирует клиентам эти средства, но только если сам клиент не нарушал правил безопасности. В прошлом году банки возместили пятнадцать процентов похищенных у владельцев карт денег.

- Чтобы эффективно бороться с такими преступлениями, нужно повышать финансовую грамотность граждан, - уверен Михаил Метелев. - Ни в коем случае нельзя раскрывать свои персональные данные и тем более данные банковских карт неизвестным, которые звонят по телефону или запрашивают их в интернете. Не стоит отвечать на неизвестные письма или переходить по неизвестным ссылкам. Покупки в интернете лучше совершать только на проверенных сайтах, и для этого нужно завести отдельную банковскую карту, а не использовать для оплаты интернет-заказов зарплатные или кредитные карты.

Справка РГ

По данным Банка России, всего в 2019 году со счетов россиян мошенники похитили 6,5 миллиарда рублей. "Средний чек" кражи с банковской карты составляет около десяти тысяч рублей, но бывают и миллионные хищения. Возместили банки владельцам карт в прошлом году 935 миллионов рублей, что составляет пятнадцать процентов от похищенных средств.

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