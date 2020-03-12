В Барнауле арестовали гендиректора крупной строительной компании

Новости

В Забайкалье члены ОПГ получили огромные сроки за 12 убийств 07:37
Масштабные учения НАТО прекращены в Норвегии из-за коронавируса 07:24
В Австралии мужчина с ножом убил двух прохожих 06:53
В Приамурье покажут реалити-шоу о дальневосточном аисте 06:30
Благовещенцам предложили обменять макулатуру на велосипед и гироскутер 06:17
В Магаданской области МЧС объявило лавинную опасность 06:09
В Токио заявили о влиянии COVID-19 на Олимпиаду 06:01
Четыре человека погибли во время пожара в Улан-Удэ 05:55
Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии выросло вдвое за сутки 05:45
Актер Том Хэнкс с супругой заразились коронавирусом 05:23
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы из-за коронавируса 05:03
Житель Камчатки пойдет под суд за отлов краснокнижных кречетов 04:38
На Кубе зафиксированы первые три случая заболевания коронавирусом 04:28
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе 04:18
Поступившие на вооружение ТОФ танки Т-80БВ провели первые стрельбы 04:14
В Сирии 18 бойцов иракских шиитских формирований погибли при авиаударах США 03:48
В столице США объявлен режим ЧС из-за коронавируса 03:41
Власти Сальвадора ввели 30-дневный карантин для всех прибывающих в страну 03:07
El Larguero: УЕФА приостановит сезон в Лиге чемпионов 02:55
Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке 02:33
У футболиста "Ювентуса" диагностировали коронавирус 01:53
Конгресс поддержал ограничение полномочий Трампа по применению силы против Ирана 01:38
ВВС США атаковали базу иракского ополчения на границе с Сирией 01:20
В Коми завершили эвакуацию горняков из шахты после задымления 00:56
Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз 00:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему не сбываются погодные ожидания
Почему не сбываются погодные ожидания
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как не допустить ошибок в период колебания курса рубля
Как получить кадастровое дело из архива
Как получить кадастровое дело из архива
12.03.2020 06:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взятки по графику

В Барнауле арестовали гендиректора крупной строительной компании
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 53(8107)
Следственное управление СК России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье 290 части 6 УК РФ в отношении гендиректора компании "Барнаулкапстрой" (БКС), которая, в том числе, выполняет функции заказчика строительства объектов. Руководитель подозревается в получении крупной взятки.

По данным следствия, в прошлом году гендиректор лично получил от руководителя одной из фирм денежное вознаграждение в сумме 2,9 миллиона рублей за обеспечение подписания акта выполненных работ и своевременную оплату по договору подряда на строительство. Речь идет о жилом комплексе в нагорной части краевого центра.

Бывшему полковнику Захарченко предъявлено еще одно обвинение

Самым поразительным оказался способ передачи взятки - руководитель стройкомпании просто перечислил деньги на банковский счет гендиректора БКС. После этого сотрудники краевого управления ФСБ и следователи нагрянули с обысками на работу и в дом подозреваемого. Вскоре 48-летнего гендиректора заключили под стражу. Своей вины он не признает.

Почти ничем не завуалированный способ передачи взятки не случаен. Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, подозреваемый "потерял берега" сразу после назначения его на эту должность 1 апреля 2019 года. Он быстро разработал целую коррупционную систему, сразу стал использовать административный ресурс по полной программе, не стеснялся заявлять, что якобы имеет связи в арбитражном суде. Подрядчикам руководитель БКС называл суммы взяток напрямую, без всяких обиняков. Был составлен график выплат. Первую взятку в пятьсот тысяч рублей подозреваемый получил в июле.

С таким подходом к делу руководитель "Барнаулкапстроя" жил на широкую ногу, несколько раз летал отдыхать в Италию. Правоохранители даже нашли у него трехкомнатную квартиру на Канарах.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО СФО Алтайский край Барнаул Борьба с коррупцией

Главное сегодня

РФ временно ограничивает авиарейсы в Италию, Германию, Испанию и Францию
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы из-за коронавируса
Предсказавший кризис 2008 года экономист сделал новый прогноз
Козак рассказал о новом механизме урегулирования ситуации в Донбассе
Коалиция США подтвердила гибель трех военных при обстреле базы в Ираке
Директор Росгвардии Виктор Золотов: Действуем по закону
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту