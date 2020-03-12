В Барнауле арестовали гендиректора крупной строительной компании

Следственное управление СК России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по статье 290 части 6 УК РФ в отношении гендиректора компании "Барнаулкапстрой" (БКС), которая, в том числе, выполняет функции заказчика строительства объектов. Руководитель подозревается в получении крупной взятки.

По данным следствия, в прошлом году гендиректор лично получил от руководителя одной из фирм денежное вознаграждение в сумме 2,9 миллиона рублей за обеспечение подписания акта выполненных работ и своевременную оплату по договору подряда на строительство. Речь идет о жилом комплексе в нагорной части краевого центра.

Самым поразительным оказался способ передачи взятки - руководитель стройкомпании просто перечислил деньги на банковский счет гендиректора БКС. После этого сотрудники краевого управления ФСБ и следователи нагрянули с обысками на работу и в дом подозреваемого. Вскоре 48-летнего гендиректора заключили под стражу. Своей вины он не признает.

Почти ничем не завуалированный способ передачи взятки не случаен. Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, подозреваемый "потерял берега" сразу после назначения его на эту должность 1 апреля 2019 года. Он быстро разработал целую коррупционную систему, сразу стал использовать административный ресурс по полной программе, не стеснялся заявлять, что якобы имеет связи в арбитражном суде. Подрядчикам руководитель БКС называл суммы взяток напрямую, без всяких обиняков. Был составлен график выплат. Первую взятку в пятьсот тысяч рублей подозреваемый получил в июле.

С таким подходом к делу руководитель "Барнаулкапстроя" жил на широкую ногу, несколько раз летал отдыхать в Италию. Правоохранители даже нашли у него трехкомнатную квартиру на Канарах.