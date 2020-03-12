В Кемерове из-за заболевшего пассажира экстренно сел самолет

Самолет, выполнявший рейс из Иркутска в Москву, совершил экстренную посадку в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова.

Экипаж авиалайнера принял решение прервать полет из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров. 58-летний мужчина внезапно почувствовал себя плохо.

- Пассажир был госпитализирован в Областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского, - сообщил "РГ" представитель Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик. - Он находится в сознании и в настоящее время проходит обследование.

После техосмотра и дозаправки борт продолжил рейс и вылетел в Москву.