В Кемерове из-за заболевшего пассажира экстренно сел самолет

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Самолет, выполнявший рейс из Иркутска в Москву, совершил экстренную посадку в кемеровском аэропорту имени Алексея Леонова.
Экипаж авиалайнера принял решение прервать полет из-за ухудшения здоровья одного из пассажиров. 58-летний мужчина внезапно почувствовал себя плохо.
- Пассажир был госпитализирован в Областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского, - сообщил "РГ" представитель Кемеровского областного центра медицины катастроф Антон Дужик. - Он находится в сознании и в настоящее время проходит обследование.
После техосмотра и дозаправки борт продолжил рейс и вылетел в Москву.