В России продолжают действовать более тысячи зимних дорог

МЧС России взяло на особый контроль остающиеся в стране действующие временные дороги по рекам и водоемам. Несмотря на то, что вчера были закрыты еще три ледовые переправы в Магаданском крае, количество их в стране все еще велико.

- На сегодняшний день на территории Российской Федерации функционирует 946 ледовых переправ и 146 зимников. В связи с неустойчивым температурным режимом уже закрыто 52 ледовых переправы и 29 зимников из открытых ранее, - сообщили сегодня в пресс-службе МЧС России.

Зимники - это те же переправы, только проложенные как поперек, так и вдоль рек. Несмотря на то, что природа бьет температурные рекорды почти по всей стране, в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае, на востоке и северо-востоке Дальневосточного федерального округа спасатели и синоптики регистрируют практически мартовскую норму для этих территорий.

Фото: Пресс-служба МЧС

Поэтому МЧС выводить там переправы и зимники из эксплуатации не торопится, но предупреждает местных жителей соблюдать повышенную осторожность. В пресс-службе ведомства сообщили также, что на местах за оставшимися переправами ведется постоянный контроль. С учетом прогнозов, МЧС России продолжает круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки и профилактическую работу среди населения.

Большинство выведенных из эксплуатации ледовых дорог располагались в средней полосе России и на Урале. Всю необходимую информацию, до какого времени будут работать зимники в том или ином месте, можно узнать по телефону в территориальных органах МЧС, либо посмотреть на сайтах региональных главков МЧС.

По прогнозу синоптиков в марте почти повсеместно ожидается оттепель и положительные температуры на 1-2 градуса выше средних многолетних значений Во второй половине марта и в апреле полностью растает лед в большинстве рек на территории страны.