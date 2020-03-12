В наше время людям больше, чем когда-либо, хочется обрести уверенность в завтрашнем дне, спокойствие за судьбы близких и возможность снять со своих плеч тревогу за семейный бюджет. Как быть, если кредиты и займы в этом случае - не лучший вариант? Особенно этот вопрос волнует женщин, ведь именно они как хранительницы домашнего очага должны заботиться о здоровье и благополучии членов семьи, а также о сохранении финансовых накоплений. Выход - в страховании. О том, какие именно программы привлекают представительниц прекрасного пола, рассказывает вице-президент АО "Страховая компания "Колымская" по Восточной Сибири Елена Свижак.

Елена Ивановна, есть ли какие-либо исследования на тему, кто чаще обращается за услугами страхования, мужчины или женщины?

Елена Свижак: Проанализировав количество страхователей в "Колымской", мы поняли, что около 60 процентов наших клиентов - это именно женщины. Дело в том, что АО "Колымская" имеет существенные отличия от других организаций, предоставляющих услуги такого рода. Мы не занимаемся страхованием машин и квартир, не предлагаемКАСКО и ОСАГО, наш приоритет - страхование жизни. Это то, что больше всего привлекает как раз женщин. Конечно, среди наших клиентов немало и мужчин. Но их больше интересуют такие виды, как страхование спортсменов или выезжающих за рубеж, различные виды страховки для туристов, страхование от укуса клеща. Женщины же предпочитают с помощью нашей компании оберегать жизнь и здоровье своих родных и близких.

Какими программами чаще всего интересуются женщины?

Елена Свижак: Разумеется, их главная забота - дети. В последнее время у нас выросло количество заключенных договоров по программе "Забота о детях". Эта программа позволяет застраховать ребенка не только от различных травм и несчастных случаев, но и накопить стартовый капитал для сына или дочери, например, для поступления в вуз. Сюда же входит и забота о пожилых родителях - это тоже одно из приоритетных направлений АО "Страховая компания "Колымская". Как ни грустно об этом говорить, но людям свойственно стареть, и всегда надо быть готовым к тому, что с пожилыми людьми может случиться самый печальный, но неизбежный итог. По-этому в нашей компании так востребовано ритуальное страхование. Нужно отметить, что и сами пенсионеры стараются не быть в тягость своим детям, чтобы, случись что, тяжелый груз финансовых забот не лег на их плечи. Да, пожилые люди, как правило, имеют привычку откладывать сбережения на черный день, но им редко удается накопить нужную сумму, ведь пенсия у многих из них невелика. Поэтому ритуальное страхование становится для них очень хорошим выходом. Также очень многие заключают договор дополнительной пенсии, понимая, что для них это прекрасная возможность стать финансово независимыми от детей, самим накопив на ту пенсию, которую они хотят получать и которой они достойны. В целом женщин больше всего интересуют накопительные программы, позволяющие сформировать резервный фонд семьи, а также программы для детей, родителей и для себя в будущем. Иными словами, все, что является приоритетным направлением работы АО "Страховая компания "Колымская".

Предлагает ли "Колымская" какие-то эксклюзивные программы для представительниц прекрасного пола?

Елена Свижак: Расскажу о специальном предложении для женщин от нашей компании. Вот уже второй год, с 1 по 31 марта, у нас действует акция "Клубная карта". При заключении договора страхования жизни на случай смерти милые дамы получают специальную "Клубную карту", которая предполагает значительные скидки при участии в других программах страховой компании "Колымская", таких, как программы накопительного страхования, дополнительной пенсии, защиты от несчастного случая. Так, при участии в программах страхования детей женщины в течение года получают право производить ежемесячный взнос со скидкой 10 процентов. Получается очень существенная помощь для семейного бюджета. Неудивительно, что акция "Клубная карта" пользуется у наших клиенток очень большой популярностью.

Насколько известно, среди сотрудников страховой компании "Колымская" именно женщины традиционно занимают больше всего мест в процентном соотношении. С чем это связано?

Елена Свижак: Во всех филиалах Восточной Сибири у нас работает около 160 человек, большую часть составляют страховые агенты. И как раз на роль последних мы приглашаем женщин старше 40-45 лет. Верхний возрастной предел не ограничен - у нас успешно работают дамы, которым уже за 80. Почему? Потому что именно женщины зрелого возраста славятся мудростью. Они, как никто другой, умеют общаться, слушать и слышать собеседника, могут понять человека, поделиться жизненным опытом, а в итоге помочь выбрать именно ту программу, из которой клиент извлечет для себя максимум пользы.

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