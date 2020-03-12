На Ставрополье в ДТП с двумя автобусами пострадали пять человек

В Ставропольском крае столкнулись два микроавтобуса. В результате аварии пострадали пять человек, сообщили "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел ночью 12 марта на федеральной трассе "Кавказ". По предварительной версии, микроавтобус Mercedes Sprinter двигался от Невинномысска в сторону Минеральных Вод. Водитель не справился с управлением и столкнулся с другим автобусом Volvo, который ехал в том же направлении.

- В результате ДТП водитель и четыре пассажира Mercedes с травмами доставлены в ЦГБ Пятигорска, где им в настоящее время оказывается медицинская помощь, - уточнили в ГИБДД.

В Volvo при этом никто не пострадал. В момент ДТП там было восемь пассажиров и водитель. Уточняется, что оба транспорта были не рейсовыми автобусами, а осуществляли частные рейсы.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося, а также степень ответственности в ДТП каждого из водителя.