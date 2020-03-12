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12.03.2020 17:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Подготовлен проект изменений в в госпрограмму развития Северного Кавказа

Текст: Иван Егоров

Проект изменений в государственную программу развития Северного Кавказа будет внесен в Правительство до 16 марта. Об этом в четверг на совещании в Ставрополе сообщил полпред президента в СКФО Юрий Чайка.

По его словам, Минэкономразвития и ряд других федеральных органов исполнительной власти готовят для внесения в Правительство проект постановления "О внесении изменений в государственную программу РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Как отметил Чайка, проект предусматривает приведение параметров госпрограммы в соответствие с федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-го и 2022-го годов". Что касается сроков, до документ должен быть внесен в Правительство в ближайшие дни - до 16 марта. Полпред главы государства особо подчеркнул, что по ряду мероприятий, направленных на приоритетное развитие Северного Кавказа, уже ведется плотная работа с кабинетом министров.

Фото: iStock
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"Наши инициативы по созданию в округе благоприятного инвестиционного климата, модернизации систем топливно-энергетического комплекса, введению высокотехнологичных систем мониторинга и контроля за ходом реализации национальных проектов и многие другие уже находят серьезную поддержку у федеральных министров", - сообщил Чайка.

Так, на контроле вице-премьера Марата Хуснуллина находится вопрос обеспечения жильем всех состоящих на учете ветеранов Великой Отечественной войны к 9 мая 2020 года. Кроме того, проводится совместная работа по совершенствованию системы стратегического планирования и разработке проекта основ государственной политики в сфере стратегического планирования. Кроме того, завершается процесс формирования правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

Полпред президента особо подчеркнул, что все принятые решения на федеральном уровне потребуют серьезной включенности всех региональных властей. "Только в таком случае мы сможем добиться конкретных, оперативных результатов", - резюмировал Чайка.

Власть Работа власти Регионы Правительство Минэкономразвития Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Ставрополь

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